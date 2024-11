Kaloryfer jest istotnym źródłem ciepła. Jego obecność może być dla roślin bardzo istotna w okresie jesienno-zimowym, ponieważ zapewnia stałą temperaturę w pomieszczeniu. To właśnie ona jest niezbędna do tego, aby ten trudny dla doniczkowych okazów czas przetrwały bez większego szwanku. Okazuje się, że równocześnie w domu drastycznie spada wilgotność powietrza. To z jednej strony może sprawiać, że końcówki liści mogą zasychać, ale też zapotrzebowanie na wodę może zostać zwiększone, co może doprowadzić do przypadkowego zalewania korzeni. Zbyt suche powietrze w pomieszczeniach sprawia również, że rośliny doniczkowe mogą być narażone na atak przędziorków. Te drobne robaczki rzadko widoczne są gołym okiem, ale wysysają sok komórkowy, co osłabia doniczkowe okazy i prowadzi do ich zamierania.