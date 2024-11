Smak karamboli jest niezwykle charakterystyczny - można go opisać jako połączenie słodko-kwaśnych nut, przypominających mieszankę jabłka, agrestu i cytryny. Dojrzała karambola jest bardziej słodka, ale nadal posiada lekką, orzeźwiającą kwasowość, co czyni ją idealnym dodatkiem do wielu dań i napojów. Owoc ten jest także soczysty, dzięki czemu doskonale gasi pragnienie.