Czysta, pachnąca, dopiero co wyprana pościel zdecydowanie może uprzyjemnić nocny wypoczynek. Zakładając, że nasz sen wynosi osiem godzin, to w skali miesiąca pościel dotyka naszej skóry przez ok. 240 godzin. W związku z tym powinniśmy pamiętać, że brudna i przepocona pościel, to miejsce, w którym rozwijają się roztocza i drobnoustroje, mogące przyczyniać się do pogorszenia stanu naszej skóry i negatywnie wpływać na inne, zdrowotne aspekty.