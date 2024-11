Choroba Alzheimera i inne schorzenia neurodegeneracyjne stają się coraz powszechniejsze w społeczeństwie, a seniorzy są na nie szczególnie narażeni. Ciemna czekolada może tu odegrać rolę ochronną dzięki zawartości flawanoli, które poprawiają przepływ krwi do mózgu, co wspomaga funkcje poznawcze i opóźnia procesy starzenia . Badania sugerują, że dieta bogata w antyoksydanty, w tym te zawarte w ciemnej czekoladzie, może zmniejszać ryzyko rozwoju demencji i choroby Alzheimera. Oczywiście, ciemna czekolada nie zastąpi odpowiedniej opieki zdrowotnej, ale może być smacznym uzupełnieniem działań profilaktycznych.

Choroby serca to jedne z najczęstszych problemów zdrowotnych w starszym wieku. Włączenie ciemnej czekolady do diety może pomóc w ich profilaktyce.



Zawarte w niej przeciwutleniacze, zwłaszcza flawanole, obniżają poziom szkodliwego cholesterolu LDL oraz wpływają korzystnie na elastyczność naczyń krwionośnych, co może pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi.



Ciemna czekolada zawiera tłuszcze jednonienasycone, które mogą przyczyniać się do wzrostu stężenia "dobrego" cholesterolu HDL, który wspiera układ krążenia. Spożywanie jej w niewielkich ilościach może zmniejszać ryzyko nadciśnienia i chorób sercowo-naczyniowych.