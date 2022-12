Jakie grzyby można znaleźć zimą?

Chociaż wielu osobom grzybobranie kojarzy się wyłącznie z jesienią, to jest zupełnie inaczej. Gdy przychodzi zima tych popularnych gatunków na próżno szukać, ale w tym czasie w lasach rosną grzyby, które, mimo że nie cieszą się taką popularnością jak borowiki, to są równie smaczne.

Mowa tu m.in. o boczniakach. Można je znaleźć w okresie od późnej jesieni do początku łagodnej zimy na murszejącym drewnie drzew liściastych. Poza tym w lasach powinny jeszcze rosnąć wodnichy późne i uszaki bzowe.

Pojawiły się także pierwsze, jeszcze młode, jędrne, płomiennice zimowe. Ten gatunek grzyba zwykle owocuje od października do grudnia, a podczas łagodnych zim nawet do początków wiosny. Płomienicę ceni się wysoko za jej walory smakowe, aczkolwiek w Europie jada się tylko kapelusze z dziko rosnących owocników. Wybornie smakuje jako składnik zup albo marynowana Lasy Państwowe

Jakie właściwości mają grzyby?

Tej jesieni z powodu suszy grzybów było znacznie mniej niż w poprzednich latach. W mediach społecznościowych nie brakowało jednak zdjęć wypełnionych po brzegi koszy pełnych dorodnych okazów.

Wielu nie wyobraża sobie, chociażby wigilijnych potraw bez grzybów zebranych jesienią. Przyjrzyjmy się więc, czy niosą one za sobą jakieś prozdrowotne działanie.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Lasów Państwowych, są one niezwykle zdrowe, a wszystko przez to, że są źródłem m.in. beta-glukanu, który ma pozytywny wpływ na poziom cukru we krwi. Przy okazji zawierają polifenole, które z kolei obniżają ciśnienie, a także witaminy z grupy B oraz aminokwasy egzogenne.

