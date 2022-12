Zobacz również: Potężna śnieżyca uderzy w Polskę. To będzie pogodowy armagedon!

To była "biała apokalipsa"

Obecna sytuacja w kraju niepokoi Polaków. Z godziny na godzinę śniegu jest coraz więcej. Wiele osób - zwłaszcza tych, które doskonale pamiętają późne lata 70-te - zastanawia się, czy możemy spodziewać się powtórki "zimy stulecia"? Na przełomie 1978 i 1979 roku Polskę nawiedziły opady śniegu, które w kilka godzin dosłownie sparaliżowały kraj.

Co właściwie wydarzyło się we wspomnianą sylwestrową noc? Zima w 1978 roku początkowo uznawana była za stosunkowo łagodną. Śnieg padał rzadko, znacznie częściej Polacy mogli zaobserwować śnieg z deszczem lub sam deszcz. Również temperatura uchodziła za wysoką jak na tę porę roku. O mrozie właściwie nie było mowy. Zdarzały się temperatury oscylujące wokół 0 st. Celsjusza - to wszystko.

Zdjęcie Ówczesna władza wzywała obywateli do działania – apelowano o wzajemną pomoc, odśnieżanie dróg i chodników / Krzysztof Barański / Agencja FORUM

Sytuacja zmieniła się nagle, w nocy z 30 grudnia na 1 stycznia, a więc w sylwestra. Mroźne masy powietrza z północy sprawiły, że wspomniane opady deszczu zamieniły się w śnieg. Ten najpierw nawiedził Pomorze, a później zaczął przesuwać się w głąb kraju - dotarł do Polski centralnej, a potem aż na południe. Polacy w tym czasie bawili się na sylwestrowych zabawach i witali Nowy Rok. Kraj stopniowo pokrywał się białym puchem. Rano ulice były nie do poznania. W ciągu kilkunastu godzin spadło ponad 80 centymetrów śniegu. Zaspy przykrywały samochody - sięgały nawet dwóch metrów wysokości. Nie działała komunikacja, zerwane były linie energetyczne.

Był to jednak dopiero początek utrudnień. Śnieg padał nieprzerwanie przez następne dni. Temperatury w całej Polsce znacząco spadły i utrzymywały się na poziomie minus kilkunastu stopni Celsjusza. W niektórych województwach termometr wskazał nawet trzydzieści kresek poniżej zera.

Zdjęcie Sytuacja zaczęła uspokajać się dopiero po kilku dniach. Mróz stopniowo odpuszczał / Andrzej Marczak / Agencja FORUM

Sytuacja zaczęła robić się groźna. W związku z panującym mrozem i trudnymi do pokonania zaspami szkolną przerwę świąteczną przedłużono do odwołania. Utrudniania trakcyjne sprawiły, że pociągi w całej Polsce właściwie przestały kursować. Autobusy, podobnie jak prywatne samochody, również były niedostępne - ze względu na mróz pojazdów po prostu nie dało się uruchomić. Samochody, które "odpaliły" nie radziły sobie w trudnych warunkach - tuż po wyruszeniu w trasę, zakopywały się w śniegu. Ówczesna władza wzywała obywateli do działania - apelowano o wzajemną pomoc, odśnieżanie dróg i chodników.

Pękające pod wpływem mrozu szyny okazały się problemem nie tylko dla osób, planujących podróże. Utrudnienia kolejowe sprawiły, że do ciepłowni przestał docierać węgiel. Aby nie dopuścić do kryzysu energetycznego, postanowiono sięgnąć po zapasy. Te jednak trzeba było rozbijać ręcznie - używając sprzętu górniczego. Na pomoc obywatelom w potrzebie ruszyło wojsko.

Sytuacja zaczęła uspokajać się dopiero po kilku dniach. Mróz stopniowo odpuszczał a miasta wracały do pełnej sprawności. Pozbycie się wszystkich skutków "zimy stulecia" zajęło jednak tygodnie. Naprawić należało przecież linie trakcyjne. Kolej pełniła wówczas podstawę komunikacji w kraju.

Zdjęcie W ciągu kilkunastu godzin spadło ponad 80 centymetrów śniegu. Zaspy przykrywały samochody - sięgały nawet dwóch metrów wysokości / Slawomir Olzacki / Agencja FORUM

Czy możemy spodziewać się powtórki "zimy stulecia"?

Czy obecnie również możemy spodziewać się nadejścia "białej apokalipsy". Tym razem chłodnie masy powietrza również najpierw pojawiły się na północy Polski. Śnieg zasypał Pomoże, a później stopniowo osuwał się w głąb kraju. Warto jednak zaznaczyć, że przyrost pokrywy śnieżnej jest obecnie znacznie wolniejszy, niż 44 lata temu.

"W trakcie minionej doby największy przyrost pokrywy śnieżnej obserwowaliśmy w Zamościu" - poinformowali eksperci IMiGW. I dodali, że to 18 centymetrów białego puchu. Synoptycy zaznaczyli również, że "natężenie opadów nie przekracza zazwyczaj 1 mm/h".

Obecnie w Polsce jest też zdecydowanie cieplej niż podczas "zimy stulecia" Temperatura waha się od -7 stopni Celsjusza na Podhalu do około 4 stopni Celsjusza nad morzem. Wiatr jest słaby i umiarkowany. Nie zabserwowano większych utrudnień komunikacyjnych.