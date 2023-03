Żegnaj drogi Maćku, do zobaczenia kiedyś wspaniały kompanie. Dziś zmarł wyjątkowy i bliski kolega Maciej Kazana. Znaliśmy się od lat. Wspólne tematy to miłość do Kultu, Tatr, podróży i eksploracji tajemniczych i zapomnianych. Sam ciężko chorował, ale dzielił się dobrocią i pomocą z innymi. Uczestniczył w akcji sprzątania Tatr. To wreszcie wspólne kwestowanie do puszki WOŚP

Tomasz Sędor, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie.