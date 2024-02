Spis treści: 01 Kiedy zmiana czasu 2024?





Kiedy zmiana czasu 2024?

Co roku w marcu i październiku podczas ostatniej w miesiącu nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas, przesuwając wskazówki zegara do tyłu lub do przodu. Tym samym istnieje podział czasu na letni oraz zimowy.

W tym roku data zmiany czasu z zimowego na letni wypada w nocy z soboty na niedzielę 31 marca, a więc zbiegnie się w czasie z Wielkanocą. Przesuniemy wtedy wskazówki zegara z drugiej na trzecią. Oznacza to, że będziemy spać godzinę krócej.

Zmiany czasu co najmniej do 2026 roku

W ostatnich latach pojawiły się głosy, które domagają się zaniechania praktyki zmiany czasu, argumentując, że skutki uboczne przeważają nad korzyściami. Unia Europejska już w 2018 roku zaproponowała pozostawienie na stałe czasu letniego.

Jednak prace nad tym projektem zostały zawieszone z powodu pandemii. Jeśli nie zostaną wznowione, zmiany czasu będą obowiązywać przynajmniej do 2026 roku.

Skutki zmian czasu

Celem wprowadzenia zmiany czasu było oszczędzanie energii oraz dostosowanie się do naturalnego rytmu dnia i nocy. Jednak przesunięcie zegarków ma negatywny wpływ na ludzki organizm.

Jednym z głównych problemów jest wpływ na nasz rytm snu i zdrowie. Nagła zmiana czasu o godzinę może zaburzyć zegar biologiczny, prowadząc do trudności z zasypianiem, zmniejszonej sprawności organizmu oraz zwiększonego ryzyka wypadków drogowych w pierwszych dniach po zmianie czasu.

Dodatkowo, zmiana czasu może mieć wpływ na nasze samopoczucie psychiczne. Wraz z krótszymi dniami i dłuższymi nocami wielu ludzi doświadcza tzw. depresji sezonowej, co może prowadzić do obniżonego nastroju i zmniejszenia aktywności fizycznej. To zjawisko jest szczególnie widoczne w okresie jesienno-zimowym, gdy dni stają się coraz krótsze.

