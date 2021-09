Zmiana czasu na zimowy: Kiedy należy przestawić zegarki?

Kiedy zmiana czasu na zimowy?

Zmiana czasu na zimowy zdecydowanie ma swoich zwolenników. Dzięki przestawieniu zegarków z godziny 3.00 na 2.00 w nocy zyskujemy dodatkową godzinę snu. Ma to jednak wpływ na tryb naszego życia.

Gdy tylko zbliża się koniec wakacji, a dni stają się coraz chłodniejsze, wiele osób nurtuje to samo pytanie, czyli kiedy przestawiamy czas na zimowy.



W 2021 roku wskazówki przesuniemy o godzinę do tyłu w nocy z 30 na 31 października. Przez to zyskamy godzinę snu więcej, a dni staną się znacznie krótsze.



Sezonowa zmiana czasu

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej ze stycznia 2001 roku zmiana na czas letni następuje w ostatnią niedzielę marca, a zmiana na czas zimowy ma miejsce w ostatnią niedzielę października. W Polsce zmiana czasu regulowana jest przez rozporządzenie prezesa Rady Ministrów.



Zmiany na czas zimowy i letni stosuje się w blisko 70 krajach na całym świecie. Aktualnie mamy czas letni, który zostanie zmieniony już za kilka tygodni. Mimo że pośpimy godzinę dłużej, to nasze organizmy niekoniecznie dobrze na to zareagują.

Reklama

Zdjęcie Brak koncentracji to jedna z dolegliwości, którą można zaobserwować po zmianie czasu na zimowy / 123RF/PICSEL

Zmiana czasu na zimowy. Jak reaguje organizm?

Liczne badania wskazały, że zmiana czasu ma wpływ na nasze funkcjonowanie oraz tryb życia. Podobno nawet tydzień zajmuje przyzwyczajenie się do nowego czasu, a coraz więcej osób narzeka, że ma to negatywny wpływ na ich zdrowie. Najbardziej dotyka to osób, które mają problemy ze snem lub mają zaburzony rytm okołodobowy.

Brak apetytu i nadmierna senność to objawy, które można zaobserwować po zmianie czasu. Ponadto niektóre dolegliwości często są porównywane do tych, które występują po zmianie strefy czasowej. Do tego można także zaliczyć brak koncentracji, zmęczenie i budzenie się w nocy.



Zaobserwowano, że przestawienie wskazówek zegara sprzyja występowaniu depresji, w ciągu dnia mamy znacznie mniej energii do działania, a nasze codziennie przyzwyczajenia ulegają zmianie.



Czytaj więcej:



Meghan Markle jest zazdrosna o Harry'ego? Wszystko przez jeden mecz!

James Middleton już po ślubie. Kim jest brat księżnej Kate?



Grażyna Wolszczak wygrała proces. Komu zagrała na nosie?



Zobacz także: