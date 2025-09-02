"Choć od dawna nie chodzę już do szkoły to zawsze kiedy kończą się wakacje jest mi smutno. A może trochę je jeszcze przedłużyć" - napisała na Instagramie Małgorzata Kożuchowska. Do krótkiego wpisu dołączyła kilka wakacyjnych zdjęć. Już pierwsze z nich przyciąga uwagę.

Małgorzata Kożuchowska pokazała nowe zdjęcia. Posypały się komplementy

Kożuchowska jak zawsze zaprezentowała się w niebanalnej stylizacji. Postawiła na połączenie ponadczasowej czerni i bieli. Nie ma tu jednak miejsca na nudę. Na pierwszym planie znalazła się biała bluzka z bufiastymi rękawami i ozdobnym haftem. Dobrała do niej czarne, ażurowe spodnie z szerszymi nogawkami.

Stylowy look uzupełniła brązowymi klapkami i jasną, dużą torbą. Nie zapomniała o subtelnej biżuterii, która idealnie dopełniła letni look.

Nowe zdjęcia Kożuchowskiej wywołały zachwyt fanów. "Cudowna stylizacja", "Jak stylowo", "Królowa", "Piękna fryzura", "Wiatr we włosach i błysk w oku", "Piękna i stylowa", "Uwielbiam pani styl i klasę" - komplementowali fani.

Kożuchowska inspiruje. Taki jest styl popularnej aktorki

Małgorzata Kożuchowska w swoich stylizacjach łączy klasykę z obowiązującymi trendami. Aktorka unika jednak ekstrawagancji i przesady, a każdy jej look jest przemyślany w każdym calu. Chociaż najczęściej wybiera ubrania w stonowanych kolorach takich jak m.in. biel czy beż, od czasu do czasu lubi poeksperymentować z mocniejszymi kolorami takimi jak czerwień.

Małgorzata Kożuchowska słynie z wyczucia stylu Paweł Wodzyński East News

Aktorka w rozmowie z Pomponikiem przyznała kiedyś, że w kwestii mody jest przede wszystkim "wierna sobie".

- Przez lata staram się ubierać tak, bym była odpowiednio ubrana do okazji, ale tak, żeby miało to jednak swój charakter. Zgodny przede wszystkim z moim charakterem, osobowością i samopoczuciem w danym momencie życia, jak i dla danej okoliczności. Jeśli to się podoba i jeśli to jakoś trafia w gusta i spotyka się z jakimś uznaniem, to jest mi bardzo miło. Osobiście uważam jednak, że to nie jest najważniejsza rzecz na świecie - wyznała gwiazda.

Małgorzata Kożuchowska to jedna z najlepiej ubranych gwiazd polskiego show-biznesu MWMedia

Inspirujące stylizacje prezentuje nie tylko podczas branżowych eventów, ale przede wszystkim na swoim Instagramie. Jej profil cieszy się ogromną popularnością - obecnie obserwuje go ponad milion osób.

Fani aktorki znajdują tu również informacje o kolejnych zawodowych projektach gwiazdy. W tym roku Kożuchowska zagrała główną rolę w serialu Netflixa "Aniela", po długiej przerwie widzowie Telewizji Polskiej znów zobaczą ją w roli Natalii Boskiej. We wrześniu rusza kolejny sezon popularnej produkcji "Rodzinka.pl".

