Wraz z nadejściem ciepłej i słonecznej pogody uczniowie coraz częściej uciekają myślami do nadchodzących wakacji. Koniec roku szkolnego to moment, w którym mogą odetchnąć od obowiązków, zadań domowych i sprawdzianów. Nietrudno się dziwić, że wyczekują go z niecierpliwością, odliczając dni w kalendarzu.

Koniec roku szkolnego przesunięty

Tegoroczne zakończenie roku odbędzie się nieco wcześniej niż w roku ubiegłym. Wynika to z piątkowej daty, która przypadnie w czerwcu 2023. Przypominamy, że według rozporządzenia MEiN:

W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2-4, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem soboty, a kończą w najbliższy piątek po dniu 18 czerwca

W tym roku najbliższy piątek przypadnie 23 czerwca. To o jeden dzień wcześniej niż w zeszłym roku. Uczniowie mogą już odliczać dni do wakacji.

Wakacje będą trwały dłużej

Zdjęcie Tegoroczne wakacje będą nieco dłuższe dla uczniów szkół / Adobe Stock

To nie koniec dobrych wieści. Tegoroczne wakacje będą o kilka dni dłuższe. Według kalendarza 1 września przypada w piątek. Oznacza to, że jeśli uczniowie zaczęliby rok szkolny tego dnia, w dzień następny, czyli w sobotę nie mieliby zajęć.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zdecydowało, że powrót do szkół uczniów dopiero po weekendzie nie ma szczególnego sensu. Z tego powodu tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego będzie miało miejsce 4 września. To daje uczniom dodatkowe trzy dni wolnego.

Wolne dni w roku szkolnym 2023/2024

Zdjęcie Zmiany zostały zatwierdzone przez Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka / Krzysztof Radzki/East News / East News

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki dostępny jest już kalendarz na przyszły rok szkolny.