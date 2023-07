Spis treści: 01 Już niedługo będziemy mogli korzystać z mDowodu. Czy będzie honorowany wszędzie?

02 mObywatel 2.0 przewiduje dwie nowe funkcje

03 Jak zainstalować nową aplikację? Możesz wypróbować ją już dziś

Ustawa o aplikacji mObywatel, będąca pierwszą w Polsce ustawą poświęconą aplikacji wejdzie w życie 14 lipca 2023 roku. Oznacza to, że od tego dnia będziemy mogli zacząć korzystać z nowej aplikacji mObywatel 2.0. Aplikacja przyniesie wiele zmian, jednak najważniejszą z nich będzie mDowód.

Cyfrowy dokument tożsamości to nie jest dowód osobisty w postaci elektronicznej - to zupełnie nowy dokument (funkcjonujący niezależnie od dowodu osobistego), którym będziemy mogli posługiwać w kraju czytamy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Zobacz również: Pilnuj jednego terminu. Od niego zależy wysokość emerytury

Już niedługo będziemy mogli korzystać z mDowodu. Czy będzie honorowany wszędzie?

Ci, którzy do tej pory używali aplikacji mObywatel doskonale wiedzą, że korzystanie z dowodu w smartfonie wcale nie było takie wygodne. Cyfrowa wersja dowodu tożsamości nie była honorowana w wielu miejscach, co przysparzało problemów osobom, które mając dowód w telefonie, rezygnowały z noszenia tradycyjnego dokumentu przy sobie. To jednak ulegnie teraz zmianie. Z nowego mDowodu będziemy mogli skorzystać niemalże wszędzie. Istnieją tylko dwa wyjątki:

Reklama

wylegitymowanie się podczas składania wniosku o nowy dowód,

weryfikacja naszych danych podczas podróży za granicę, do kraju, w którym nie jest wymagany paszport (np. na lotnisku)

Nowy mDowód powinien być honorowany wszędzie od 14 lipca, jednak musimy pamiętać, że banki dopiero przygotowują się do zmian, dlatego też w niektórych z nich mDowód może zostać honorowany dopiero od września.