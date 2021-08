Zmiany w świadczeniu Dobry Start: kto, gdzie i kiedy może ubiegać się o 300 plus?

Dla kogo jest świadczenie Dobry Start?

Świadczenie Dobry Start, potocznie nazywane również "300 plus" jest wypłacane raz w roku. To wsparcie dla rodzin, dzięki któremu rodzice i opiekunowie mogą bez przeszkód pozwolić sobie na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci. 300 złotych przysługuje na każde dziecko w trakcie nauki, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia.

Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz tak zwanej "zerówki" - obejmuje uczniów od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Program Dobry Start nie dotyczy również studentów. Z kolei na dziecko niepełnosprawne, które realizuje edukację szkolną, świadczenie przysługuje aż do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Kto może ubiegać się o "300 plus"?

Świadczenie Dobry Start zostało wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2018 roku. Chociaż "wyprawka" będzie przyznawana także w 2021 roku, zmienią się niektóre z zasad jej otrzymywania oraz składania oświadczeń. Tak jak w poprzednich latach, aby otrzymać wsparcie pieniężne, należy wcześniej złożyć wniosek. Mogą to zrobić zarówno rodzice, jak i prawni czy też faktyczni opiekunowie dziecka.

Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz tak zwanej „zerówki"

Kiedy złożyć wniosek, by dostać pieniądze, jak najszybciej?

Wiele mówiło się o tym, że w 2021 terminy składania wniosku dotyczących świadczeń mają ulec zmianie. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej postanowiło nie robić zamieszania i zachować daty z poprzedniego roku. Wnioski można wiec składać od 1 lipca do 30 listopada. Warto jednak wiedzieć, że złożenie wniosku w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) gwarantuje wypłatę świadczenia najpóźniej do 30 września. Jeśli natomiast wniosek zostanie złożony dopiero we wrześniu, październiku lub listopadzie, "300 plus" dotrze do rodziny w ciągu kolejnych dwóch miesięcy.

Co się zmienia?

W bieżącym roku wprowadzone zostały trzy zasadnicze zmiany, o których warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o "wyprawkę". Pierwszy raz od 2018 roku świadczenie Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To, jak czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ma zapewnić w pełni zautomatyzowany i sprawny proces obsługi programu.

W bieżącym roku wprowadzone zostały trzy zasadnicze zmiany, o których warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o "wyprawkę"

Co ważne, wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną. Dotychczas opiekun mógł udać się do placówki i tam osobiście złożyć wniosek drogą tradycyjną w urzędzie gminy, miasta lub ośrodku pomocy społecznej. W tym roku jest to możliwe tylko online.



Wypłata świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, a więc przelewem na wskazane uprzednio przez rodziców lub opiekunów konto bankowe.

Gdzie składać wnioski?

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wnioski w tym roku można składać na trzy sposoby: przez bankowość elektroniczną, Portal informacyjno-usługowy Emp@tia lub portal PUE ZUS. W ostatnim przypadku potrzebny jest profilu na zusowskim portalu.

Pieniądze z programu Dobry Start mają pomóc rodzicom i opiekunom w skompletowaniu wyprawki szkolnej dla pociech

