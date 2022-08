Zmiany w "The Voice Senior". Do Maryli Rodowicz i Piotra Cugowskiego dołączą nowi trenerzy

Przed nami 4. edycja programu "The Voice Senior". Od stycznia 2023 roku widzowie będą mogli oglądać muzyczne show TVP 2 z seniorami po 60. roku życia w roli głównej. Czy producenci "The Voice Senior" zaplanowali jakieś zmiany? Okazuje się, że uczestników oceniać będzie nowe jury. Do Maryli Rodowicz i Piotra Cugowskiego dołączą nowi trenerzy.

