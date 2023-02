W tym roku "trzynastki" nieco wcześniej

Dotychczas "trzynastki" wypłacane były na początku kwietnia, ale w związku z tym, że tegoroczny pierwszy termin płatności przypada na 1 kwietnia, czyli w weekend - część emerytów i rencistów swoje świadczenia otrzyma już 31 marca. Seniorzy pobierający renty lub emerytury 10 dnia każdego miesiąca również mogą liczyć na szybsze pozyskanie pieniędzy. W tym roku 10 kwietnia jest dniem wolnym od pracy, gdyż właśnie wtedy obchodzimy Poniedziałek Wielkanocny.

W związku z powyższym świadczenia emerytalne i renty powinny trafić do odbiorców jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy.

Od marca emerytury i renty będą wyższe

To nie koniec dobrych informacji dla seniorów. Od 1 marca br. świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 14,8 proc. w związku z coroczną waloryzacją. Oznacza to także wzrost najniższych, gwarantowanych kwot rent i emerytur.

Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń długoterminowych z ZUS, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i systemu mundurowego w 2023 r. obejmie łącznie około 10,3 mln osób.(...) Wskaźnik waloryzacji wyniesie 14,8 proc., bo tyle wyniosła średnioroczna inflacja dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów (14,4 proc.) wskazujena stronie zus.pl prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska

W związku z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych nie trzeba składać żadnych, dodatkowych wniosków. Emeryci i renciści otrzymają od ZUS przesyłkę pocztową z informacją o nowej wysokości świadczenia.

Od 1 marca br. minimalna emerytura wyniesie 1588,44 zł brutto, czyli o 250 zł więcej niż dotychczas. Natomiast do 1588,44 zł brutto wzrosną również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Do 1588,44 zł brutto wzrosną również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna- czytamy na stronie ZUS.pl