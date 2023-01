Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce?

Dziennikarz redakcji Biznes.Interia.pl uzyskał od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację, ile wynosi obecnie najwyższa emerytura w Polsce i kto ją pobiera. Z danych ZUS wynika, że najwyższe świadczenie emerytalne to aż 27 635,90 zł brutto, co daje 22 776,86 zł "na rękę".

Przemysław Terlecki z redakcji biznesowej Interii pisze, że emeryturę w takiej kwocie pobiera były informatyk z Poznania, który pracował przez 58 lat swojego życia i w wieku 78 lat przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Nasz system emerytalny opiera się na założeniu, że im później przejdziemy na emeryturę, tym świadczenie będzie wyższe. Liczba osób pobierających emerytury to 6 mln 41 tys. W tej grupie 3 mln 657 tys. to kobiety mówiła w grudniu ubiegłego roku prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Z kolei z informacji przekazanych w grudniu ubiegłego roku przez prof. Gertrudę Uścińską, prezes ZUS wynika, że najwyższa emerytura dla kobiety w Polsce to aż 26 856 zł. Tak wysokie świadczenie pobiera kobieta, która przeszła na emeryturę w wieku 81 lat, z jej staż pracy wyniósł 61 lat.

"Osoby, które dostają wysokie emerytury to seniorzy, którzy na emeryturę przeszli późno, dopiero po przepracowaniu wielu dziesiątków lat. Oczywiście wysokość naszych zarobków ma także wpływ na to, co na nasze konto będzie wpływało po zakończeniu aktywności zawodowej, ale liczą się przede wszystkim staż, regularny wpływ składek na emerytalne konto i to, aby nie spieszyć się z przejściem na emeryturę" - mówi w rozmowie z Biznes.Interia.pl Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego ZUS.

Oto najniższa emerytura w Polsce

Jeden grosz - dokładnie tyle wynosi najniższe świadczenie emerytalne w kraju nad Wisłą. Kobieta pobierająca jednogroszową emeryturę przepracowała jeden dzień na umowie zlecenie. Od momentu przyznania jej emerytury, kobieta uzbierała kapitał w wysokości około trzech złotych.

Średnia emerytura w Polsce wynosi około 2700 złotych brutto, a liczba osób pobierających świadczenia emerytalne to 6 mln 41 tys.

