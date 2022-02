Gentleman powinien znać symbolikę i znaczenie kwiatów, które kupuje na randkę, natomiast prawdziwa dama, powinna umieć ten komunikat odczytać. W miłosno-słodkich oparach święta zakochanych warto z pewnością przemycić dodatkową, romantyczną wiadomość zakodowaną w bukiecie. Znajomość znaczenia, jakie mogą nieść ze sobą gatunki i kolory kwiatów, pozwoli nam także uniknąć niezręcznych sytuacji. Wręczamy je przecież nie tylko na randkach i nie tylko w celach romantycznych.



Kwiatowy słownik, czyli co oznaczają kolory kwiatów

W XIX wieku wiedza na ten temat była powszechna, wydawano nawet specjalne "słowniki kwiatowe". Współcześnie mało kto kieruje się tym kodem i raczej wybiera kwiaty tylko kluczem estetycznym. Jeśli jednak chcemy poznać mowę kwiatów, naukę najlepiej rozpocząć od poznania ich symboliki ze względu na kolor.



kolor czerwony oznacza miłość

kolor biały oznacza niewinność i dobre zamiary

kolor różowy to symbol sympatii

kolor żółty jest symbolem zazdrości

kolor niebieski zaś wyraża wierność i przyjaźń

Sprawdź również: Jak przedłużyć trwałość ciętych kwiatów



Róża - randkowy klasyk. Co symbolizuje?

Róża to najpopularniejszy gatunek kwiatów wybieranych na randkę. Zwłaszcza te w kolorze czerwonym wręczane są często i gęsto i to nie tylko przy romantycznych okazjach. A warto z tym uważać — XIX wieczna kobieta mogłaby wpaść w lekką panikę po wręczeniu jej czerwonej róży. Tłumaczymy dlaczego:



Czerwona róża to symbol płomiennego uczucia. Jej znaczenie to "szaleńcza miłość", która odbiera mężczyźnie rozsądek i pchnie go do wszystkiego. Dlatego też istnieją być może lepsze kwiaty na pierwsze, niezobowiązujące spotkanie.



Różowa róża to symboliczna przysięga wiernej miłości.



Żółtą różą prosimy drugą osobę o odwzajemnienie uczucia.

Biała róża symbolizuje za to miłość czystą i niewinną.



Zdjęcie Kolor kwiatów może być subtelnym sposobem na wyrażenie uczuć / 123RF/PICSEL

Inne gatunki kwiatów na randkę

Świat randkowych bukietów nie kończy się na szczęście tylko na różach. Nasz słownik byłby wtedy tak ubogi! W czasie wizyty w kwiaciarni mężczyzna (lub kobieta, jeśli akurat ma taką fantazję by sama wręczyć kwiaty na randce) może sięgnąć po szeroki asortyment gatunków kwiatów - a co za tym idzie również ich znaczeń. Co mówią nam randkowe kwiaty?



aster - "uszczęśliwiasz mnie"

- "uszczęśliwiasz mnie" bez - "ofiaruję ci swoją przyjaźń"

- "ofiaruję ci swoją przyjaźń" bez biały - "myślę o tobie"

- "myślę o tobie" bratek biały - "pięknie wyglądasz"

- "pięknie wyglądasz" goździk biały - "jesteś słodka"

- "jesteś słodka" irys - "zaufaj mi"

- "zaufaj mi" koniczynka czterolistna - "bądź moja"

- "bądź moja" konwalia - "jesteś piękna"

- "jesteś piękna" krokus - "cieszę się, gdy cię widzę"

- "cieszę się, gdy cię widzę" paproć - "jestem szczery, i chciałbym szczerości"



- "jestem szczery, i chciałbym szczerości" słonecznik - "adoruję cię"

- "adoruję cię" stokrotka i tulipan - "dobrze być obok ciebie"

- "dobrze być obok ciebie" orchidea - "jesteś zmysłowa"

I jeszcze jedna ważna informacja: Lilie i chryzantemy są tradycyjnymi kwiatami stawianymi na grobach. Choć może osoby obdarzone czarnym humorem i pałające entuzjaznem do makabreski chętnie przyjmą je na randce.



