Baran i Panna

Zodiakalny Baran zakochuje się wyjątkowo łatwo - gdy tylko ktoś wpadnie mu w oko, od razu rusza "do ataku". Baran to też urodzony podrywacz - śmiało rozpoczyna rozmowę i roztacza swój urok.

Baran nie znosi rutyny, a jego związek musi być fascynujący i pełen przygód - gdy dochodzi do stagnacji, zaczyna szukać szczęścia gdzie indziej.

Panna jest natomiast zamknięta w sobie i wycofana - odgradza się emocjonalnie od otoczenia i przez większość życia czuje się wyobcowana.

Panna jest idealistką i czeka na partnera doskonałego, ale niestety nigdy nie będzie nim Baran - relacja tych dwóch znaków zodiaku należy bowiem do najtrudniejszych. Stateczność Panny irytuje Barana, a ona bezskutecznie szuka w nim solidności i spokoju. Tej pary kompletnie nic nie łączy. Nie zgadzają się ze sobą w żadnej sprawie i nie mają szans na szczęśliwy, zgodny związek.

Reklama

Byk i Bliźnięta

Te znaki zodiaku mają największe libido!

Uważaj na te osoby! Tak „wysysają” z innych życie

Najbardziej zakompleksione znaki zodiaku

Mężczyzna spod znaku Byka. Na co powinnaś uważać? Zodiakalny Byk jest zmysłowy i ceni sobie zarówno fizyczną jak i emocjonalną bliskość z partnerem. Na początku znajomości zachowuje rezerwę, ale gdy już znajdzie kogoś, kto przejmie inicjatywę, potrafi rozkwitnąć w tej relacji. Byk jest wierny i lojalny i chce budować stabilny związek.

Bliźnięta także przez całe życie szukają swojej bratniej duszy, ale raczej nie będzie nią Byk. Romansują one z wieloma partnerami, są zmienne i niezdecydowane, a do tego lubią szaleć i eksperymentować w sypialni.

Byk i Bliźnięta mają spore problemy z porozumieniem i rzadko żyją w zgodzie. Bardzo często się kłócą i żadne z nich nie ma zamiaru ustąpić. To sprawia, że nie mają szans na dobry związek.

Lew i Panna

Lew obdarzony jest wyjątkowo ognistym charakterem - nie myśli więc zbyt wcześnie o ożenku czy dzieciach, ale zamiast tego chętnie podróżuje, imprezuje i spełnia marzenia. Chyba, że pozna kogoś naprawdę wyjątkowego, z kim od razu zapragnie spędzić życie! Raczej nie będzie to jednak Panna.

Panna sporo wymaga od siebie i zazwyczaj jest z siebie niezadowolona. Ma zwykle niskie poczucie własnej wartości i jest raczej samotniczką. Lew natomiast nie chce się męczyć w związku, więc wszelkie trudności skutecznie go płoszą.

Lew i Panna bardzo się od siebie różnią, różne są też ich życiowe cele. Raczej więc nie uda się im stworzyć udanego związku.



Zobacz również: Te cztery znaki zodiaku to najlepsi kochankowie

Związek tych znaków zodiaku to katastrofa! Jesteś w tej grupie?

Strzelec i Rak

Strzelec jest bardzo otwarty i śmiało podchodzi do przedstawicieli płci przeciwnej. Szybko wyraża też swoje zainteresowanie i nie marnuje czasu na długie podchody. W związku Strzelec ceni sobie spontaniczność i dobrą zabawę i tylko z takim, otwartym partnerem zbuduje trwały związek.

Zodiakalny Rak jest natomiast bardzo ostrożny, wrażliwy i uczuciowy i z dużą podejrzliwością podchodzi do każdej, okazującej mu zainteresowanie osoby. Nieśmiałość Raka sprawia, że trudno mu umówić się na randkę, trudno otworzyć na nowy związek. Gdy jednak już zaryzykuje, okazuje się być za to świetnym kochankiem. Niestety, nie dla Strzelca! Strzelec najbardziej ceni sobie wolność - wciąż szuka przygód, nowych wrażeń i atrakcji. Rak woli natomiast zacisze domu i święty spokój. Przy szalonym Strzelcu nie ma na to żadnych szans...

Koziorożec i Baran

Nie jest łatwo rozkochać w sobie Koziorożca - ten znak zodiaku zdaje się stawiać w życiu głównie na karierę zawodową i rozwój, a tych, którzy postanowią zaryzykować, czeka ciężkie zadanie. Koziorożec potrzebuje dużo czasu, żeby dojrzeć do poważnego związku, a swoje uczucia do końca trzyma pod kontrolą.



Baran, spragniony przygód, energiczny i impulsywny nie będzie dobrym partnerem dla Koziorożca - ten związek najprawdopodobniej nie przetrwa próby czasu. Baran i Koziorożec po prostu do siebie nie pasują. Walczą ze sobą, próbując udowodnić wyższość nad partnerem. Zazwyczaj potrafią darzyć się wzajemnym szacunkiem, lecz to za mało by stworzyć trwałą więź.





Wodnik i Rak

Zodiakalny Wodnik w miłości sam do końca nie wie, czego chce. Pragnie on znaleźć bratnią duszę, ale z drugiej strony najlepiej czuje się w swoim własnym towarzystwie i ilekroć znajduje... szuka powodu do zakończenia tej znajomości. Z wiekiem Wodnik przestaje jednak uciekać i jest w stanie zbudować szczęśliwy związek, ale na pewno nie z nieśmiałym i wystarczająco już bojaźliwym Rakiem.

Rak w towarzystwie Wodnika czuje się niepewnie. Wodnik tak naprawdę nie należy do nikogo, wciąż czegoś szuka i przyświecają mu wielkie idee. To naprawdę trudny związek, który nie przetrwa...





Bliźnięta i Ryby

Zodiakalne Ryby są bardzo romantyczne, a miłość jest dla nich najważniejsza w życiu! To czasem utrudnia im znalezienie drugiej połówki, której szukają dosłownie latami, ale gdy to się im wreszcie uda, potrafią zbudować mocną, szczęśliwą relację.

Nie zbudują jej z Bliźniętami, które także wciąż szukają swojego miejsca w życiu, są chwiejne i niezdecydowane. Bliźnięta i Ryby są znakami, które nie mają ze sobą wiele wspólnego. Ta dwójka potrafi zresztą odkochać się w ciągu kilku minut, nie ma wspólnych celów, a cała ich relacja może być co najwyżej przelotnym romansem.



***

Zobacz również:



Oto najrzadsze znaki zodiaku. Dlatego są wyjątkowe!

Pięć znaków zodiaku, które mają najgorsze charaktery!