Znaleźli to w książce dla dzieci. Ludziom puściły nerwy

„Kim jest ten facet w oknie?”, „Co robi ten kot?”, „Z tą okładką tak wiele rzeczy jest nie tak”. W mediach społecznościowych krąży nieco zmieniona wersja okładki wydanej w 1985 roku książki „Daddy doesn’t live here anymore. A book about divorce”. Nowa okładka powstała za sprawką futbolisty Antonio Browna. Dlaczego to zrobił?

Zdjęcie Nowa wersja okładki książki wydanej w 1985 roku wzbudziła sensację w sieci / 123RF/PICSEL