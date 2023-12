Młodzieżowe Słowo Roku 2023

Życie i styl Co oznacza "essa"? Młodzieżowe Słowo Roku wybrane! W 2023 roku odbyła się ósma edycja plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku. Jak się okazuje, wyłonienie zwycięzcy było niełatwym zadaniem, a wszystko przez to, że do plebiscytu zgłoszono niemal 18 tys. słów i wyrażeń.

Spośród tysięcy propozycji zespół ekspertów wybrał finałową dwudziestkę:

bambik,

baza,

bratku/bruh,

cringe,

delulu,

drillowiec,

FR/for real,

git,

imo,

kys,

LOL,

NPC,

odklejka,

oporowo,

rel,

rizz,

side-eye,

sigma,

slay,

zgerypała.

Na młodzieżowe słowo roku można było głosować za pośrednictwem formularza do 30 listopada. Rekordowo oddano ponad 140 tys. głosów. Internauci stwierdzili, że na miano Młodzieżowego Słowa Roku 2023 zasługuje "rel", które otrzymało 19 tys. głosów.

Drugie miejsce zajęła "sigma", a tuż za nim uplasowało się "oporowo". Nagrodę Jury otrzymało słowo "oddaje".

Zdjęcie W 2023 roku odbyła się ósma edycja plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku / 123RF/PICSEL

Co oznacza słowo „rel”?

Zwycięzca tegorocznego plebiscytu dla wielu może się okazać zupełnie niezrozumiałym słowem. W komentarzu Przewodniczącej Jury, który można znaleźć na stronie PWN, zostało wyjaśnione co oznacza "rel". "Młodzieżowe słowo roku 2023 r. jest wyrazem zgody. Dosłownie i metaforycznie. Z jednej strony oznacza aprobatę tego, co mówił przedmówca, z drugiej - obrazuje zgodną współpracę uczestników dialogu" - zaznaczyła Anna Wileczek.

Jak czytamy dalej, "rel" odznacza się prawie wszystkimi cechami światowego hitu. Nie jest jednak neologizmem, bo w wśród młodzieży funkcjonuje od 2020 roku. Z czasem zaczęło być używane nie tylko online, ale także offline. "Jest światowe, pochodzi od angielskiego relatable «możliwy do powiązania z czymś», jest krótkie, funkcjonuje jako samodzielny skrót umożliwiający szybką i puentującą reakcję komunikacyjną, jest przyjazne, gdyż tworzy atmosferę pozytywności przez oddawanie takich znaczeń jak: «zgadzam się z tobą», «czuję tak samo», «potwierdzam», «racja», i w końcu - jest bardzo popularne wśród młodzieży" - stwierdza Przewodnicząca Jury.

"Sigma" jest natomiast stosowane w celu określenia osoby odznaczającej się m.in. pewnością siebie i niezależnością. "Oporowo" to z kolei to samo co "do oporu" bądź "w opór". Odznaczone Nagrodą Jury "oddaje" to natomiast określenie czegoś, co się opłaca.

