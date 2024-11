Mieszkańcy tych regionów świata uchodzą za najzdrowszych na świecie. W czym tkwi sekret ich długowieczności? Sprawdził to wiele lat temu amerykański pisarz Dan Buettner. W 2005 roku wydał książkę "Niebieskie Strefy w praktyce". To efekt jego podróży po różnych zakątkach globu, w których ludzie żyją najdłużej. Swoje obserwacje zawarł we wspomnianej publikacji. Czego nie jedzą najzdrowsi ludzie na świecie? Okazuje się, że wiele ich nawyków możemy wprowadzić w życie bez większych problemów.

Jakie miejsca wchodzą w skład niebieskich stref? Oto i one:

Okinawa w Japonii,

Sardynia we Włoszech,

Ikaria w Grecji,

Nicoya w Kostaryce,

Loma Linda w Stanach Zjednoczonych.

Znamy już sekret ich długowieczności. Czego nie jedzą najzdrowsi ludzie na świecie?

Jedną z najbardziej znanych niebieskich stref jest Okinawa. Według badań naukowych, Japończycy swoją długowieczność zawdzięczają określonej diecie i regularnej aktywności fizycznej. W ich menu dominują przede wszystkim produkty pochodzenia roślinnego (rośliny strączkowe, owoce morza, oliwa z oliwek, zboża, orzechy), często jedzą też ryby, a po czerwone mięso sięgają wyłącznie od czasu do czasu.

"Często przestrzegają zasady 80/20, przez większość czasu wybierając pokarmy bogate w składniki odżywcze i spożywając mniej odżywcze pokarmy z umiarem. Jednocześnie dbają o codzienny ruch, pielęgnują społeczność i wierzą w swój osobisty cel" - cytuje wypowiedź dietetyczki Amy Davis dla magazynu "Real Simple" PAP.

Czego próżno szukać w codziennym menu mieszkańców Okinawy? Unikają białego, wysoko przetworzonego pieczywa - zamiast niego wybierają pełnoziarniste. Nie sięgają również po "gotowce", czyli żywność pakowaną, zawierającą nadmiar cukru, sztuczne aromaty i konserwanty. Mieszkańcy "niebieskich stref" starają się zachować przede wszystkim zdrową, zbilansowaną dietę. Znani są również z tego, że nie stosują głodówek oczyszczających, jak unikania rozmaitych używek. Mieszkańcy wspomnianych regionów dbają też o regularną aktywność fizyczną.

Nie tylko dieta i aktywność fizyczna

Dieta i ruch to jednak nie wszystko. Mieszkańcy dbają też o jakość życia, która przejawia się również dbaniem o swoje samopoczucie i relacje z innymi, wysypianiem się i przebywaniem na łonie natury. Ważna jest nawet niewielka aktywność - chodzi o dostosowanie jej do swoich możliwości. Mogą to być zarówno spacery, jak i praca w ogródku.

Co więcej, mieszkańcy wspomnianych regionów żyją w miejscach o ciepłym klimacie, w którym przez większą część roku świeci słońce. Dzięki temu mają zapewnioną solidną dawkę witaminy D, która jest wręcz niezbędna do zachowania zdrowia. Wpływa pozytywnie na odporność i układ nerwowy, wzmacnia kości i mięśnie, przeciwdziała rozwojowi różnych chorób. Warto dodać, że uwarunkowania środowiskowe czy też genetyczne to jednak połowa sukcesu.

W przypadku stulatków zamieszkujących niebieskie strefy kluczem do długowieczności jest przede wszystkim dieta i zdrowy styl życia.

