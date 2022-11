Wielką biedą małżeństw, ale również wielu rodzin jest skoncentrowanie na wymiarze materialnym, finansowym, związanym z przygotowaniem na śmierć (…) To jest o wiele za mało, ponieważ jest to zadanie, do którego trzeba dojrzewać całe życie i zawierając związek małżeński dobrze by było, żeby narzeczeni zadali sobie pytanie – czy ten chłopak, ta dziewczyna będzie w stanie doprowadzić mnie do tego punktu, jakim jest moja śmierć, czy będzie mi przeszkodą? Czy ona będzie myślała o wieczności w ogóle w perspektywie wiary, czy też będzie skoncentrowana na sobie, na sprawach materialnych? Gdyby te punkty brać pod uwagę, to myślę, że wiele małżeństw by nigdy nie zaistniało, szczególnie tych, które się właśnie rozpadły, bo były zbudowane bez Pana Boga

powiedział ks. Kostrzewa na antenie Radia Maryja