Wychodzisz rano do pracy, a twój samochód wygląda, gdyby dopiero co wrócił z kilkugodzinnej jazdy po pustyni? Odsłaniasz firankę, by spojrzeć przez okno, ale szyba pokryta jest dziwnym proszkiem? Spokojnie - to nie terrorystyczny atak biochemiczny, ale jeden z cykli bytowania natury.

Czym jest żółty pył?

Charakterystyczny jak na maj pyłek o zabarwieniu żółto-zielonym, który osiada na podłożu, karoserii samochodów czy oknach mieszkań, jest pokłosiem pylenia sosny. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego, gdyż piątego miesiąca każdego roku pył za pomocą wiatru rozprzestrzenia się, osiadając na każdym napotkanym elemencie.

Pył z czasem przybiera lepkiej, nieprzyjemnej struktury, dlatego jest szczególnie uciążliwy dla właścicieli aut. Jeśli zauważyłeś większe niż zazwyczaj kolejki do myjni samochodowych, możesz być pewien, że to właśnie z powodu kwitnienia sosny kierowcy starają się zmyć z karoserii żółtą powłokę.

Zdjęcie Pył z sosny powinniśmy usuwać z karoserii auta za pomocą dużej ilości wody / Łukasz Piątek Interia.pl / INTERIA.PL

Należy pamiętać, że pył sam w sobie nie uszkodzi lakieru samochodu, ale jego nieodpowiednie mycie już tak. Zdecydowanie poleca się usuwanie pyłu z użyciem dużej ilości wody, gdyż próba pozbycia się go na sucho może być dla nas bardzo kosztowna.

Czy pylenie sosny jest groźne?

Pyłek nie jest groźny dla naszego zdrowia, ale może powodować u niektórych osób dyskomfort. Najbardziej narażeni są alergicy, bowiem pylenie sosny powoduje u nich podrażnienie błony śluzowej nosa.

Co ciekawe - pyłek sosnowy często jest wykorzystywany w medycynie naturalnej. Jego zwolennicy twierdzą, że m.in. zmniejsza zmęczenie, obniża cholesterol oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy.

Zdjęcie Pyłek sosnowy może powodować dyskomfort u alergików / 123RF/PICSEL

Pyłek sosnowy dodawany jest do codziennej diety - popularną metodą jest rozpuszczenie go w miodzie lub mleku. Ponadto wykorzystywany jest jako dodatek do nalewek.

Pylenie sosny co roku rozpoczyna się w połowie maja i trwa do połowy czerwca.

