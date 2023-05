Niestety alergicy nie mogą liczyć na wiele spokojnych miesięcy w roku. W Polsce już w styczniu zaczyna się kwitnienie leszczyny, a co za tym idzie pierwsze alergie na pyłki. Jednak szczyt pylenia to okres od końca maja do końca lipca, a intensywne pylenie niektórych roślin będzie trwało także w sierpniu i wrześniu.

Pyłki traw

W Polsce występuje aż 200 gatunków traw które zaczynają pylić już od końca kwietnia i dają się alergikom we znaki aż do końca września. Jednak najsilniejsze pylenie zacznie się pod koniec maja i potrwa do końca lipca. Pyłki traw (w tym zbóż) należą do najczęściej uczulających. Mogą wywoływać alergiczny nieżyt nosa (karat sienny) i alergiczne zapalenie spojówek.

Objawy alergii na pyłki traw:

Wodnista wydzielina z nosa,

Swędzenie nosa, powiek, gardła,

Intensywne kichanie,

Zaczerwienienie oczu, łzawienie, obrzęk powiek,

Uczucie zmęczenia,

Bóle głowy.

Pyłki traw mogą też nasilać objawy astmy.

W czasie kiedy stężenie pyłków w powietrzu jest wysokie, alergikom nie zaleca się spacerów po łąkach, koszenia trawników lub przebywania w pobliżu skoszonej trawy, podróży przy otwartych oknach. Niestety całkowite zabezpieczenie się przed pyłkami traw nie jest możliwe. Przedostaną się one do domów nawet przy zamkniętych oknach, jednak ich natężenie można ograniczyć np. wietrząc pomieszczenia po deszczu, biorąc prysznic oraz zmieniając ubrania po przyjściu do domu.

Alergię na pyłki traw może stwierdzić lekarz na podstawie opisanych objawów, a potwierdzeniem będzie wykonanie testów alergicznych. Objawy alergii łagodzą leki antyhistaminowe i glikokortykosteroidy. Możliwe jest też zastosowanie immunoterapii swoistej czyli tzw. odczulania.

Pyłki dębu

Na przełomie kwietnia i maja rozpoczyna się pylenie dębu szypułkowego, które trwa około dwa tygodnie. Zaraz po nim rozpocznie się pylenie dębu bezszypułkowego. Dęby są drzewami często sadzonymi w parkach, stężenie pyłku w ich pobliżu może być wyjątkowo wysokie. W okresie pylenia lepiej unikać spacerów w ich pobliżu i zrezygnować z wycieczek do lasów w których występują dęby. Pylenie dębu zazwyczaj najbardziej daje się we znaki przez pierwsze dwa tygodnie maja. Osoby u których występują objawy takie jak:

Katar,

Zapalenie spojówek,

Swędzenie (oczu, nosa, gardła),

Bóle głowy, problemy z koncentracją,

Kaszel,

Gorączka,

Bóle brzucha.

Powinny udać się do lekarza, który zleci wykonanie testów alergicznych i zastosuje odpowiednią terapię (leki antyhistaminowe, odczulanie).

Pyłki szczawiu, babki i pokrzywy

Szczaw zacznie pylić już na początku maja, największe stężenie pyłków wystąpi w czerwcu i pierwszej połowie lipca. To pospolita roślina występująca na łąkach i nieużytkach. Alergie wywołuje rzadko.

Babka lancetowata, przeciwnie, jest jednym z najczęściej uczulających chwastów. Kwitnie od połowy maja do końca sierpnia.

Pokrzywa zacznie pylić w drugiej połowie maja, a największe stężenie jej pyłków wystąpi od czerwca do końca sierpnia. Alergie na pokrzywę są częste, ale objawy rzadko są bardzo uciążliwe. Osoby uczulone na pokrzywę, powinny unikać nie tylko pyłków, ale też produktów spożywczych czy suplementów diety opartych na pokrzywie (np. miodów pokrzywowych, herbatek, sałatek z pokrzywą).

Do objawów alergii na pyłki chwastów zalicza się intensywne łzawienie, swędzenie, zaczerwienienie oczu, a także opuchliznę powiek.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Zarodniki pleśni

Osoby uczulone na zarodniki pleśni są narażone na kontakt z alergenem przez cały rok, zwłaszcza, że są one znaczącym składnikiem kurzu domowego. Jednak w okresie od połowy maja do końca września stężenie zarodników jest wyjątkowo wysokie, co może nasilić objawy.

