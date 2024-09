Emerycie! Możesz skorzystać z wielu zniżek, ale jest jeden warunek

Co ze zniżkami dla emerytów w 2025 roku?

Seniorzy z ustalonym prawem do pobierania emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego po 1 stycznia 2023 roku, otrzymują legitymację emeryta-rencisty w formie elektronicznej. Emeryci mają do niej dostęp w bezpłatnej aplikacji mObywatel, która może być zainstalowana na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu.