ZUS szykuje się do wypłat "trzynastek". Kto pierwszy otrzyma pieniądze i w jakiej kwocie?

Oprac.: Łukasz Piątek Życie i styl

Trzynasta emerytura już niebawem trafi na konta i do rąk uprawnionych do jej otrzymania seniorów. Ile w tym roku wyniesie to dodatkowe świadczenie i która grupa emerytów będzie mogła cieszyć się z dodatkowych pieniędzy jeszcze w marcu?

Zdjęcie Ile w tym roku wyniesie trzynasta emerytura? / 123RF/PICSEL