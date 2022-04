Kto może spodziewać się listu z ZUSu?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął już rozsyłanie do emerytów i rencistów informacji o zmianach w wysokościach świadczeń w związku z waloryzacją. Listów mogą w konsekwencji wyczekiwać wszyscy ci, który pobierają renty i emerytury. Będzie w nich informacja o nowej, nieco wyższej kwocie świadczenia.

ZUS w listach do emerytów i rencistów zawarł także informacje o przyznaniu i wypłaceniu w kwietniu tak zwanej "trzynastki". Dodatkowe pieniądze otrzymały wszystkie osoby, które na dzień 31 marca bieżącego roku pobierały świadczenia. Dodatkowa 13. emerytura w tym roku wynosi 1338,44 zł brutto, a więc 1217,98 zł netto (ze świadczenia została pobrana jedynie składka zdrowotna).

"Podobnie jak w ubiegłym roku obie ważne dla naszych świadczeniobiorców informacje znalazły się w jednym liście" - tłumaczy rzecznik ZUS Paweł Żebrowski w rozmowie z PAP. Dlaczego?

To zmniejsza koszty wysyłki, która ma się zakończyć w maju tłumaczy Paweł Żebrowski.

"Wiemy, że obie informacje są dla naszych seniorów bardzo ważne" - dodaje Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku w rozmowie z portalem Infor.

O ile wzrosły minimalne emerytury i renty?

W marcu br. zwaloryzowane zostały wszystkie świadczenia długoterminowe 8,5 mln osób pobierających je z ZUS. Zmiany dotyczą więc nie tylko emerytur i rent, ale także rent socjalnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. O jakich podwyżkach mowa?

Dzięki waloryzacji kwota minimalnej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosły o prawie 90 złotych - obecnie jest to 1338,44 zł. Z kolei kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi obecnie 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wynoszą minimalnie 1350,70 zł. Z kolei dodatek pielęgnacyjny - 256,44 zł.

