Życzenia ślubne zawsze najlepiej składać prosto z serca. Bywa jednak tak, że gdy członek rodziny lub przyjaciel zmienia stan cywilny, trudno jest wyrazić uczucia w słowach lub przelać je na papier.

Osoby, które przez dłuższy czas wahają się, czego życzyć z okazji ślubu młodej parze, albo co napisać na kartce weselnej często wspomagają się gotowymi szablonami życzeń na wesele, dostępnymi w internecie. Oczywiście, nie ma w tym niczego złego, jednak w sieci treści często się powielają, skąd ogół trudno znaleźć oryginalne propozycje życzeń na wesele dla pary młodej.



Biorąc pod uwagę, że sezon ślubny trwa, z myślą o gościach weselnych przygotowaliśmy więc listę najlepszych krótkich i śmiesznych życzeń na wesele. Te humorystyczne wierszyki i cytaty na pewno spodobają się nowożeńcom.



Życzenia ślubne - Życzenia na wesele od rodziców

Życzenia ślubne od rodziców mają dla nowożeńców szczególne znaczenie. Ojciec i matka są ważnymi osobami w życiu młodych ludzi, którzy wkraczają na nową drogę życia.

Zdjęcie Życzenia ślubne od rodziców najczęściej składa się jeszcze przed zawarciem małżeństwa / Pixabay.com

Rodzice życzenia na wesele składają dzieciom jeszcze przed zawarciem przez nie małżeństwa. Najczęściej odbywa się to podczas błogosławieństwa. Słowa, które wypowiadają, powinny być szczere i przepełnione miłością tak, aby para młoda uroniła łezkę ze wzruszenia.

***

Od mamy i taty przyjmijcie szczere życzenia,

Ognia miłości, szacunku i powodzenia.

Kochajcie się aż do późnej starości.

Żyjcie w zgodzie, szczęściu, bez zazdrości.

***

To dzień szczególny, gdy miłość prowadzi was do ołtarza.

Ślubna obrączka dwie dusze łączy w jedną całość.

Niech przysięga wierności jest dla was obietnicą.

A wzajemny szacunek pozwoli wam jej dotrzymać.

***

Kochane dzieci! Idźcie przez życie z dobrocią w sercu.

Troszczcie się o siebie w szczęściu i trudnych chwilach.

Pamiętajcie, że nie sztuką jest zmieniać, tylko trwać.

A tam, gdzie jest szczera miłość, nigdy nie zapada noc.

Życzenia ślubne: Życzenia na wesele dla siostry i brata

Nie mniej ważne niż rodzice w życiu pary młodej często jest rodzeństwo. Życzenia na wesele dla siostry albo brata mogą być mniej oficjalne, aniżeli te, które składają matka i ojciec. W tym przypadku śmiało można też pozwolić sobie na zabawne sformułowania, składając życzenia na wesele z humorem. Zwłaszcza jeśli kontakt z nowożeńcami jest dobry.

***

Kochany braciszku i droga szwagierko,

Na nowej drodze życia nie zawsze będzie lekko.

Musicie mieć do siebie mnóstwo cierpliwości.

Miłości, zaufania i wyrozumiałości.

Chcę życzyć wam platynowych godów,

Samych radosnych w życiu epizodów.

***

Bądźcie razem całe życie,

Tego każdy pragnie skrycie.

Macie siebie, skarb największy,

W życiu całym najcenniejszy.

Niech na wieki tak zostanie:

Wspólne plany, łoże i śniadanie.

***

Życzenia ślubne: Krótkie życzenia na wesele dla pary młodej

Długie życzenia ślubne się nie sprawdzają. Po uroczystości w kościele lub urzędzie stanu cywilnego nowożeńcy są zmęczeni, a kolejka, aby pogratulować im zawarcia małżeństwa, nie ma końca. Z uwagi na to najlepiej składać parze młodej krótkie życzenia na wesele. Nie muszą być one rymowane. Nie wypada też poruszać kwestii posiadania potomstwa. Dla wielu par jest to delikatny temat, ponieważ nie chcą lub nie mogą mieć dzieci.

***

Samych wspaniałych chwil na nowej drodze życia.

Oby zawsze sprzyjał Wam los, a miłość trwała wiecznie.

Cieszymy się, że możemy być tu dzisiaj z wami.

Dziękujemy za zaproszenie!

***

Kochani Państwo młodzi,

Niech słońce zawsze oświetla wam życia drogę.

Kochajcie się i bądźcie dla siebie ostoją.

Pamiętajcie, że związek jest jak kwiat,

Dbajcie o niego każdego dnia.

***

Życzenia ślubne: Śmieszne życzenia na wesele z humorem

Parze młodej z poczuciem humoru na pewno spodobają się życzenia na wesele na wesoło. Składając takie życzenia ślubne, trzeba jednak pamiętać, że życzenia ślubne, które jednym wydają się zabawne, innych zupełnie nie śmieszą. Nie należy więc przesadzać. Zwłaszcza, jeśli nie znamy młodej pary zbyt dobrze.

Przy śmiesznych życzeniach na wesele warto zachować zdrowy umiar, unikając wulgarnych, niestosownych sformułowań, które mogłyby obrazić rodzinę lub przyjaciół.



***

W ślubnym prezencie przyjmijcie kilogram miłości.

Dwie łyżeczki zaufania i kropelkę cierpliwości.

Na co dzień zarażajcie się dobrym humorem.

A w sypialni namiętnością, energią i wigorem.

***

Teraz jesteś już mężatką,

Więc nie chwal męża przed sąsiadką.

Kochajcie się w dostatku i w nędzy,

Ale niech nie braknie Wam pieniędzy.

Zawsze bądźcie w dobrym nastroju.

Nigdy nie traćcie dobrego humoru.

Życzenia ślubne: Życzenia na wesele - cytaty idealne na weselną kartkę

Co napisać na kartce weselnej? Bez względu na to, jakie relacje łączą nas ze świeżo upieczonymi małżonkami, nie trzeba się tam rozpisywać. Nie ma zresztą na to zbyt wiele miejsca, dlatego najlepiej sprawdzą się życzenia na wesele - cytaty o miłości i partnerstwie. Jeżeli para młoda jest wierząca, można wykorzystać Biblię. Jeśli nie, warto przytoczyć słowa poety, filozofa, albo po prostu przypomnieć fragment dialogu ze znanego filmu o miłości.

Zdjęcie Życzenia na wesele 2022 mogą być prostym cytatem / materiały promocyjne

***

Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości! – (1 Kor 16,14)

***

Chodziliśmy nie szukając się, ale wiedząc, że chodzimy po to, żeby się znaleźć – Julio Cortázar

***

Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej Ci jej zostaje - A. de Saint – Exupéry

***

Bo miłość jest jak drzewo: sama z siebie rośnie, głęboko zapuszcza korzenie w całą istotę człowieka i nieraz, na ruinie serca, dalej się zieleni. – "Les Miserables: Nędznicy" (2019)

**

Miłość to nie coś, co się znajduje. Miłość to coś, co znajduje Ciebie - "Wiek Adaline" (2015)

***

