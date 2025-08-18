Produkt po terminie ważności: Czy masz prawo żądać odszkodowania?

Natalia Jabłońska

Sporej części konsumentów zdarzyło się chociaż raz kupić przeterminowaną żywność w sklepie. Nie każdy klient ma świadomość, że może ją zwrócić i zażądać za nią pieniędzy. Co jeszcze warto wiedzieć?

Sklep nie może sprzedawać produktów po terminie ważności
Sklep nie może sprzedawać produktów po terminie ważności Canva ProINTERIA.PL

Zacznijmy od tego, że zgodnie z ustawą, za sprzedaż przeterminowanych produktów spożywczych grozi kara grzywny do 500 zł, a w postaci kwalifikowanej, czyli oferowania przeterminowanej żywności o znacznej wartości - nawet do 5 tys. zł.

Co możemy więc zrobić, gdy została nam sprzedana taka żywność?

Czy masz prawo reklamować przeterminowaną żywność?

W sytuacji, gdy kupiliśmy już w sklepie przeterminowane produkty spożywcze, możemy wrócić z nimi do sklepu i żądać zwrotu pieniędzy. Towar przeterminowany jest towarem wadliwym, w związku z czym konsument ma prawo go reklamować, a sklep ma obowiązek oddać mu pieniądze lub wymienić na produkt zdatny do spożycia. Zasada ta dotyczy też produktów zepsutych.

W sytuacji, gdy w sklepie, w którym zazwyczaj robimy zakupy, notorycznie trafiają się nam produkty po terminie, mamy prawo zgłosić ten fakt do sanepidu.

Co sklep robi z przeterminowaną żywnością?

Sklepy radzą sobie z żywnością, której termin ważności dobiega końca na dwa sposoby:

  • w niektórych sklepach znaleźć można specjalnie półki, na których znajdują się takie produkty z dużymi obniżkami, np. 50 proc.,
  • część sklepów przekazuje żywność po upływie daty minimalnej trwałości na cele społeczne i niekomercyjne.

Ta druga opcja była jeszcze niedawno niezgodna z prawem, ale od 24 marca 2021 roku na mocy nowelizacji rozporządzenia w sprawie higieny środków spożywczych, przedsiębiorstwa spożywcze mogą przekazywać żywność po upływie daty minimalnej trwałości na cele społeczne i niekomercyjne. Żywność taka musi być jednak wciąż bezpieczna dla konsumenta, a opakowania niezniszczone.

Co ciekawe, w sytuacji, gdy takie produkty żywnościowe trafią do kosza, a nie na cele charytatywne, sklep może otrzymać karę grzywny.

Starsza kobieta i starszy mężczyzna wspólnie oglądają opakowanie produktu w sklepie, analizując etykietę lub skład, półki w tle są wypełnione różnymi towarami.
Kupiłeś produkt po terminie ważności? Sprawdź, czy należy ci się odszkodowanie Int SeoINTERIA.PL

W 2023 roku Komisja Europejska ogłosiła także rozpoczęcie prac nad zmianą etykiet, dotyczących terminów przydatności, co ma przeciwdziałać marnowaniu żywności w Europie. Obecnie na etykietach produktów znajdują się dwa oznaczenia:

  • "należy spożyć do..." - co oznacza, że spożycie produktu po tej dacie może być potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia,
  • "najlepiej spożyć przed" - co oznacza, że po upływie tej daty żywność wcale nie musi być zepsuta i niezdatna do spożycia. Jeśli była prawidłowo przechowywana, to bez wątpienia jest jeszcze świeża i zdatna do spożycia.

Unia Europejska planuje więc umieszczenie na produktach oznaczeń - "często dobre po" lub "często dobre dłużej", by przypomnieć konsumentom, że niektóre produkty nadal są zdatne do spożycia po upływie wskazanej daty. Urzędnicy planują też rozszerzenie listy produktów zwolnionych z obowiązku podawania daty minimalnej trwałości.

"Polacy za granicą": Ma pod sobą ponad 500 pracowników. „Nietutejsza twarz pomaga”Polsat Play

Najnowsze