Czym jest funkcjonalne zamrożenie?

Zjawisko "functional freeze", czyli zamrożenia funkcjonalnego polega na trwaniu w stanie marazmu, stagnacji. Osoba w tym stanie jest niejako "zamrożona", bo choć funkcjonuje z pozoru "normalnie": pracuje, płaci rachunki, sprząta w swoim domu, gotuje, wywiązuje się ze wszystkich obowiązków i planów, tak naprawdę robi je na "autopilocie". Bez większego przekonania, bez emocji.

Zamrożenie funkcjonalne można porównać do jednej z technik reakcji na zagrożenie: oprócz ataku lub ucieczki, część ssaków przyjmuje postawę "udawaj, że cię nie ma", stając w obliczu drapieżnika bez ruchu, niemal nie oddychając i nie okazując żadnych oznak życia. Gdy niebezpieczeństwo minie, otrzepuje się i idzie dalej, jak gdyby nigdy nic.

Gdy człowiek wpadnie w "zamrożenie", może w nim pozostawać całymi miesiącami. Owszem, porusza się, śpi, je i robi, co do niego należy, ale nie ma w tym ani odrobiny świadomości, a dominuje obojętność i brak zaangażowania. Permanentne zmęczenie, brak ochoty na cokolwiek, czasem smutek lub poirytowanie. Życie płynie zupełnie obok osoby w stanie zamrożenia, prawie bez jej udziału. I choć functional freeze nie jest chorobą, to dotyczy sporej grupy ludzi.

Zamrożeni minimalizują funkcjonowanie

Każdy z nas miewa gorszy dzień, taki, w którym nie mamy ochoty właściwie na nic, tylko "odbębnienie" obowiązkowego minimum, a potem zalegnięcie w łóżku czy na kanapie. I nie ma w tym nic złego. Spadki motywacji mogą mieć związek z niskim ciśnieniem, chwilowym osłabieniem czy przebodźcowaniem. Mogą też być odpowiedzią na przeciążenie organizmu nadmiarem wrażeń czy stresu. Gorzej, jeśli ten stan trwa permanentnie i coraz więcej rzeczy jest nam zwyczajnie obojętne.

Osoby w stanie funkcjonalnego zamrożenia nie żyją, a funkcjonują na trybie przetrwania. Coraz mniej rzeczy i ludzi budzi w nich zainteresowanie i jakiekolwiek emocje, z czasem ograniczają spotykanie się z bliskimi, chcąc pozostać w swojej strefie komfortu, choć życie w taki sposób dalekie jest od komfortowego. Zobojętniały mózg przestaje rejestrować wiele rzeczy: umówione spotkanie, wspólne wyjście na miasto, czy zaplanowane dawno temu pranie albo świętowanie urodzin w gronie przyjaciół.

Zobacz także: Wielu dzisiejszych supermężczyzn przegrałoby w starciu z przeciętną prehistoryczną kobietą

Objawem mogącym zatroskanym przyjaciołom lub rodzinie dać do myślenia, może być trudność w odpowiedzi na pytanie "Jak się czujesz?", bo zamrożeni nie są w stanie tego określić, ze względu na postępujące "odłączanie się" od emocji i tego, co dzieje się wokół nich. Choć zamrożeniu daleko do depresji, obie jednostki mają wiele wspólnego: liczą na to, że obecny stan zdołają "przeczekać". Niestety, im dłużej trwa marazm, tym bardziej prawdopodobne, że poprzez stopniową alienację, mogą pojawić się: smutek, zaburzenia lękowe, a nawet wspomniana depresja.

Odmroź się, zacznij żyć naprawdę

Proces odmrażania można zacząć dzięki "kąpielom leśnym" CanvaPro INTERIA.PL

Rozmrożeniu sprzyja wszystko to, co ma związek z naturą i relaksem. Doskonałym pomysłem dla zobojętniałych będzie, pomimo oczywistej niechęci, wybranie się na łono natury. Benefity z leśnych kąpieli są nie do przecenienia. Naukowcy od lat udowadniają, że kontakt z zielenią ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie fizycznie i psychiczne. Warto zacząć od małych kroków: kilkanaście minut w parku czy lesie raz na dwa dni rozpocznie proces "rozmrażania". Warto poświęcić ten czas sobie i skupieniu się na oddechu, dźwiękach ptaków i obserwacji przyrody. Telefon niech zostanie w domu, by nie zakłócał leczniczego procesu. Oprócz tego warto stawiać na wszelkie aktywności kojarzone z relaksem, ale wymagające wyjścia z domu: masaż, sauna, basen, dźwiękoterapia, zajęcia artystyczne.

Kontakt z ludźmi, zmiana otoczenia i konfrontacja ze światem zewnętrznym bez przymusu wykonywania "obowiązków" da mózgowi nowe bodźce i podziała stymulująco na cały układ nerwowy, który znów zacznie pracować i się "rozmrażać". Zatroskani o stan swoich przyjaciół bliscy powinni natomiast pozostać blisko, na wyciągnięcie ręki. Funkcjonalnie zamrożeni nie będą w stanie poprosić o pomoc, ale gdy znajdą w sobie pierwiastek siły, by rozpocząć wychodzenie ze stagnacji, warto zaoferować im swoją pomocną dłoń.

Zdrowie a natura – co powoduje, że idą w parze? Interia.tv