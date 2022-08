Żyłeś w PRL-u? Zdobędziesz co najmniej 10 punktów!

Herbata w metalowych koszyczkach, relaksy czy meblościanki w każdym mieszkaniu. Życie w PRL-u. Pamiętacie te czasy? Bez względu na to, czy wspominamy PRL z łezką w oku, czy nie kryjemy radości z jego końca, to wielu z was zgadza się z tym, że były to pod wieloma względami czasy wyjątkowe. Często przy artykułach związanych właśnie z PRL-em potwierdzają to w komentarzach nasi użytkownicy: - Baaaardzo lubię wspominać tamte czasy. Normalne dzieciństwo i inne życie, spokojne, nie to, co teraz, na wariackich papierach - skomentowała Inka. - Bardzo ciężkie czasy. Ale wszystko cieszyło. Każda nowo zdobyta rzecz do domku, była jak urodziny - przyznała Renia. Internauci podkreślają również, że z niektórych przedmiotów, które w czasach PRL-u były w każdym domu, korzystają do dzisiaj. Senior cały czas w garażu ma sprawną farelkę, która służy mu w zimie, a użytkownik Ra działającą sokowirówkę Katarzyna. Ostatni quiz dotyczący właśnie popularnych gadżetów cieszył się waszym ogromnym zainteresowaniem. Dzisiaj zapraszamy na kolejną podróż do przeszłości. Żyłeś w PRL-u? Zdobycie 10 punktów w tym quizie nie będzie dla ciebie żadnym problemem.

Zdjęcie Pralka Frania służyła nie tylko do prania... / Albin Marciniak / East News