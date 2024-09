Spis treści: 01 Dietę rozważaj indywidualnie

02 Po 50. urodzinach uważaj na te produkty

03 Jedzenie nie musi być nudne

04 Jedz, gdy przemiana materii ostro hamuje

Dietę rozważaj indywidualnie

W organizmie osób 50+ dominują procesy związane z rozpadem i zanikiem tkanek. Dlatego tak ważne jest wnikliwe przeanalizowanie zawartości talerza. To, co jemy, ma bezpośredni wpływ na stan całego organizmu — od wyglądu skóry, aż do zdrowia narządów wewnętrznych. Należy dokładnie zrozumieć, co dzieje się w ciele, by móc odpowiedzieć na jego potrzeby.

Nawyki żywieniowe trzeba dopasowywać do swojego trybu życia, a przede wszystkim stanu zdrowia. W przypadku wielu dolegliwości i chorób przewlekłych to lekarz musi decydować o dopuszczalnych czy też niezbędnych w diecie produktach.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak powinna być dieta dla seniora? Newseria Lifestyle/informacja prasowa

Zobacz: Mam 60 lat i 30 lat pracy. Ile dostanę emerytury?

Po 50. urodzinach uważaj na te produkty

Niektóre procesy zachodzące w ciele mogą stać się dla starzejącego się organizmu dużym wyzwaniem. Tak jest m.in. z trawieniem. Po 50. roku życia zaleca się eliminować produkty ciężkostrawne. W odstawkę powinny iść tłuste mięsa i produkty pochodzenia zwierzęcego, np. smalec.

Sery żółte, długo dojrzewające i topione również powinny zostać wyeliminowane. W diecie łatwo strawnej z menu znikają też produkty wzdymające, w tym nasiona roślin strączkowych, choć znane są z wielu dobroczynnych właściwości. Zaleca się nie jadać zbyt często gruszek, czereśni i śliwek. Pączki, faworki, ciasta uginające się od mas — to również ląduje na liście produktów, które mogą pojawić się na talerzu co najwyżej od święta.

Zdjęcie Fasolka, często z dodatkiem tłustej kiełbasy albo boczku, nie będzie dobrym wyborem / 123RF/PICSEL

Jedzenie nie musi być nudne

Ważny jest także sposób obróbki żywności. Po pięćdziesiątych urodzinach lepiej zrezygnować ze smażenia na rzecz gotowania, duszenia, ewentualnie pieczenia potraw. Nasiąknięte tłuszczem panierki i inne tego typu specjały bardzo obciążają układ pokarmowy. Skutkują dyskomfortem lub nasilają objawy niestrawności, choroby refluksowej, zgagi czy nadkwasoty żołądka. Nie oznacza to jednak, że zostają wyłącznie suchary i woda. W diecie łatwo strawnej po 50. roku życia warto uwzględniać:

drobne i jasne makarony;

biały ryż;

produkty mleczne: kefir, zsiadłe mleko, jogurt naturalny, twaróg;

drób, zwłaszcza kurczaka;

cielęcinę,

ryby, np. sandacza i dorsza;

oleje roślinne.

Wybór warzyw nadal jest duży! Smaczne posiłki komponować można z: marchewki, zielonego groszku, fasolki szparagowej, buraków, pomidorów, szpanu i zielonej sałaty. Do lekkostrawnych owoców zaliczają się z kolei jagody, jabłka, pomarańcze, cytryny i brzoskwinie.

Jedz, gdy przemiana materii ostro hamuje

Wymienione wcześniej chude mięsa oraz produkty mleczne to bardzo dobrze źródła białka. Warto do nich dorzucić jajka. Dlaczego są tak ważne w diecie po pięćdziesiątce? Niedobory białka spowalniają metabolizm oraz prowadzą do zwiększonych ubytków w masie mięśniowej.

Składnik ten odgrywa ważną rolę również w kontekście przemiany materii, która zwalnia wraz z wiekiem. Co z tego wynika? Niedostateczna porcja białka w diecie może skutkować problemami z utrzymaniem prawidłowej wagi. Pojawiające się nagle uczucie głodu bardzo często prowadzi do odruchowego sięgania po wysokoenergetyczne przekąski.

Polecamy: Sekret zdrowia na Ikarii. Grecka "kawa długowieczności" parzona jest tradycyjnie