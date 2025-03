Maseczki koreańskie – sekret pięknej skóry w jednej aplikacji

To najbardziej popularny typ maseczek w Korei, który zyskał międzynarodową sławę. Są one wykonane z cienkiej tkaniny (np. bawełny, celulozy lub włókien syntetycznych), która jest nasączona skoncentrowanym serum pełnym składników aktywnych. Maseczki w płachcie doskonale przylegają do twarzy, pozwalając składnikom na głębokie wchłonięcie. Można je stosować do różnych rodzajów skóry, w tym suchej, wrażliwej czy tłustej. Płachty mają różnorodne funkcje: nawilżają, odżywiają, rozświetlają, redukują zaczerwienienia i pomagają w walce z trądzikiem.