Sadzenie narcyzów na koniec sierpnia - czy to nie za wcześnie?

Wiele osób kojarzy sadzenie cebul kwiatowych raczej z jesienią, najczęściej październikiem. Dlatego informacja, że narcyzy warto wsadzić do ziemi już pod koniec sierpnia, bywa zaskakująca.

Tymczasem to właśnie wtedy cebule najlepiej się przyjmują i mają czas, by wypuścić korzenie, zanim nadejdą pierwsze chłody. Narcyzy są roślinami cebulowymi, które do pięknego, wczesnowiosennego kwitnienia potrzebują odpowiednio długiego okresu spoczynku i przygotowania.

Jeśli posadzimy je za późno, mogą nie zdążyć się ukorzenić, a wiosenne kwitnienie okaże się mizerniejsze.

Dlaczego właśnie przełom sierpnia i września?

Pod koniec lata gleba jest jeszcze ciepła, ale już nie przesuszona jak w lipcu. To idealne warunki dla cebul - ziemia nie jest twarda, wilgoć sprzyja szybkiemu ukorzenianiu, a temperatury pozwalają roślinie rozpocząć naturalny proces przygotowania do zimy.

Narcyzy potrzebują około 4-6 tygodni, by wytworzyć mocny system korzeniowy, a dopiero potem wchodzą w fazę spoczynku. Dlatego zbyt późne sadzenie - np. w październiku - skraca im ten czas, co przekłada się na słabszy wzrost i mniej okazałe kwiaty wiosną.

Jak sadzić narcyzy krok po kroku?

Przede wszystkim trzeba wybrać odpowiednie miejsce. Narcyzy lubią stanowiska słoneczne albo lekko półcieniste, a gleba powinna być przepuszczalna - cebule nie znoszą nadmiaru wilgoci, bo łatwo gniją. Cebulki sadzi się na głębokość około trzykrotnej ich wysokości, czyli mniej więcej 10-15 cm.

Warto pamiętać o odpowiednim rozstawie: około 8-10 cm między roślinami. Po wsadzeniu ziemię lekko ugniatamy i podlewamy, żeby dobrze otuliła cebulę.

Narcyzy najlepiej czują się w miejscach dobrze nasłonecznionych lub delikatnie zacienionych. Podłoże powinno być lekkie i przewiewne, ponieważ zbyt mokra ziemia im szkodzi – cebule w takich warunkach szybko zaczynają gnić.

Co daje wczesne sadzenie?

Sadząc narcyzy pod koniec sierpnia, dajemy im przewagę czasu. Cebulki zdążą się zakorzenić przed zimą i będą odporniejsze na mrozy. Wiosną natomiast roślina ruszy szybciej i z większą energią, dzięki czemu zakwitnie obficiej i wcześniej niż te posadzone w późniejszym terminie. To ważne zwłaszcza dla osób, które marzą o pięknych, gęstych kępach żółtych, białych czy dwubarwnych kwiatów.

Kiedy zakwitną narcyzy?

Narcyzy są jednymi z pierwszych posłańców wiosny - zazwyczaj pojawiają się w marcu i kwietniu, w zależności od odmiany i warunków pogodowych. Te posadzone na czas, czyli właśnie na przełomie sierpnia i września, mają największą szansę, by zakwitnąć zgodnie z naturalnym rytmem.

Opóźnienie w sadzeniu sprawia, że kwiaty mogą pojawić się później, a czasem nawet dopiero w kolejnym roku, gdy roślina zdąży się zregenerować.

Należą do najpopularniejszych odmian narcyzów, słodko pachną i hipnotyzują żółtą barwą

Najczęstsze błędy przy sadzeniu narcyzów

Jednym z największych błędów jest sadzenie cebulek zbyt późno - w zimnej i mokrej glebie trudniej się przyjmują, a nawet mogą zgnić. Kolejna pułapka to zbyt płytkie sadzenie - cebula narażona jest wtedy na przemarzanie.

Nie można też przesadzić z podlewaniem - narcyzy lubią wilgoć, ale stojąca woda to dla nich katastrofa. Dobrym zwyczajem jest też przesadzanie narcyzów co kilka lat, bo w przeciwnym razie kępy stają się zbyt gęste i kwitną słabiej.

Cebule sadzone w sierpniu dają najpiękniejsze kwiaty

Sadzenie narcyzów na przełomie sierpnia i września to nie ogrodniczy wymysł, ale sprawdzona praktyka. Dzięki temu cebule mają czas, by się dobrze ukorzenić, przetrwać zimę i zachwycić nas pełnią kwitnienia już wczesną wiosną.

Jeśli chcesz, by twój ogród rozbłysnął kolorami zaraz po zimie, to właśnie teraz - pod koniec lata - jest najlepszy moment, by włożyć rękawice i posadzić narcyzy.

