Naukowcy przyjrzeli się mikrobiocie jelitowej. Wyniki badań zaskakują

Bezsenność to zaburzenie, które według szacunków dotyka 10-20 proc. ludzi na świecie. W ostatnich latach coraz więcej badań sugeruje, że mikrobiota jelitowa może mieć związek z jakością snu. Dotąd jednak brakowało jasnych dowodów na to, jak poszczególne grupy bakterii wpływają na ryzyko wystąpienia bezsenności.

Aby to sprawdzić, naukowcy z Nanjing Medical University w Chinach wykorzystali metodę zwaną randomizacją Mendla. To sposób analizowania danych genetycznych, który pomaga oddzielić przypadkowe zależności od tych, które mogą mieć charakter przyczynowy.

Posłużyli się danymi genetycznymi zebranymi od ponad 386 tys. osób z bezsennością oraz informacjami na temat mikrobioty, pozyskanymi od 18 tys. uczestników. W analizie uwzględnili 71 grup bakterii wspólnych dla obu zestawów danych.

Okazało się, że 14 spośród analizowanych grup było powiązane z wyższym ryzykiem bezsenności (zwiększały je 1-4 proc.), a 8 grup z niższym ryzykiem (zmniejszały je 1-3 proc.). Z kolei u osób z bezsennością stwierdzono wyraźne zmiany w składzie mikrobioty: w przypadku niektórych bakterii ich liczba spadała nawet o 79 proc., a w przypadku innych rosła ponad czterokrotnie. Szczególnie istotny był związek drobnoustrojów z rodzaju Odoribacter z ryzykiem bezsenności.

Wyniki badań dają nadzieję na innowacje w leczeniu

"Ustaliliśmy, że bezsenność i mikrobiota jelitowa wzajemnie na siebie wpływają, czyli jest to relacja dwukierunkowa. Udział w niej mają m.in. układ odpornościowy, stany zapalne, neuroprzekaźniki i inne procesy molekularne i komórkowe" - wyjaśnili autorzy badania.

Dbałość o jelita może wpłynąć na jakoś naszego snu CanvaPro INTERIA.PL

Podkreślili też, że ponieważ uczestnikami badania byli wyłącznie Europejczycy - nie wiadomo jeszcze, czy otrzymane wyniki da się przełożyć na inne populacje. Na skład mikrobioty wpływają także dieta i styl życia, które w tym badaniu nie zostały uwzględnione.

"Nasza analiza dostarcza wstępnych dowodów wspierających istnienie związku przyczynowego między bezsennością a mikrobiotą jelitową, oferując cenne wskazówki dla przyszłego rozwoju planów leczenia inspirowanych mikrobiomem" - zaznaczali naukowcy.

Według nich w przyszłości leczenie zaburzeń snu mogłoby obejmować stosowanie probiotyków, prebiotyków lub przeszczep mikrobioty kałowej.

