Czy posiadanie dzieci daje szczęście? Oto nowe ustalenia naukowców

Psychologowie z Uniwersytetu Stanowego Michigan postanowili wziąć pod lupę osoby, które nie mają dzieci i spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy brak potomstwa wpłynął na poczucie szczęścia badanych.



Okazało się, że poziom zadowolenia osób, które nie zdecydowały się na dzieci nie różni się od poziomu zadowolenia tych, którzy są rodzicami. Co zaskakujące, w przeprowadzonym badaniu ponad jedna czwarta respondentów stwierdziła, że zdecydowała się nie mieć dzieci - to znacznie więcej niż oczekiwali autorzy badania.



Badacze Jennifer Watling Neal i Zachary'ego Neala, profesorowie nadzwyczajni na wydziale psychologii MSU na samym wstępie postanowili dokonać rozróżnienia wśród osób, które nie posiadają dzieci: na te, które nie planują potomstwa; osoby, które nie są rodzicami, ale w przyszłości zamierzają nimi być i tych, którzy dzieci mieć nie mogą m.in. z powodu bezpłodności.



Naukowcy wyjaśniają, że poprzednie badania łączyły wszystkie osoby niebędące rodzicami w jedną kategorię. Naukowców w szczególności zainteresowała grupa osób, które świadomie decydują się nie mieć dzieci. Następnie badacze, posługując się skalą mierzącą poziom zadowolenia z życia, postanowili zbadać, jak bardzo są oni szczęśliwi.

"Związek między statusem rodzicielskim a zadowoleniem z życia od dawna interesuje badaczy. Z jednej strony teorie społeczne i akademickie często zakładają, że posiadanie dzieci zwiększy zadowolenie z życia i szczęście jednostek. Z drugiej jednak strony uznaje się, że posiadanie dzieci wiąże się ze znacznym nakładem czasu i nakładów finansowych, które mogą zmniejszyć satysfakcję z życia i szczęście" - wskazali naukowcy w badaniu opublikowanym w "Plos One".

Badania wykazały, że w porównaniu do osób, które są rodzicami, osoby, które na potomstwo się nie zdecydowały nie wykazują różnic w poziomie zadowolenia z życia.



"Po sprawdzeniu cech demograficznych nie stwierdziliśmy różnic w zadowoleniu z życia"- dodali. Naukowcy nie kryli zaskoczenia liczbą osób, które deklarowały, że dzieci mieć nie chcą.

"Korzystając z reprezentatywnej próby dorosłych z Michigan, odkryliśmy, że ponad jedna czwarta (27 proc.) dorosłej populacji została zidentyfikowana jako grupa, która świadomie nie decyduje się na rodzicielstwo. Biorąc pod uwagę dorosłą populację Michigan, sugeruje to, że ponad 2 miliony dorosłych w Michigan identyfikuje się jako osoby, które nie chcą dzieci. Co więcej, wśród osób w tej grupie 35 proc. jest w związku partnerskim, co sugeruje, że pary, które nie chcą mieć dzieci, stanowią ważny typ rodziny" - wyjaśniają naukowcy wskazując, że ich badania mają posłużyć lepszemu zrozumieniu tej właśnie grupy.

