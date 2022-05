Adriana Kalska ma ostatnio dobrą passę! Piękna aktorka, znana z takich produkcji jak "M jak miłość" czy "Papiery na szczęście" idzie jak burza i nie narzeka na brak zajęć. Poza ekranem, Adriana regularnie pojawia się także na deskach teatru, gra w teledyskach (ostatnio pojawiła się na planie klipu Lanberry) i śpiewa.

Kolejne problemy Amber Heard. Na jaw wyszło jej kłamstwo przed sądem

Anna Dereszowska pokazała urocze zdjęcia z synem. Pod postem nie zabrakło miłych słów!

Rhian Sugden znów kusi. Fani nie kryli zachwytu!

Dua Lipa przez nienawistne komentarze i życzenia śmierci była bliska porzucenia muzyki Talent wokalny Adriany Kalskiej objawił się w pełnej krasie, gdy wystąpiła w dziesiątej edycji programu rozrywkowego telewizji Polsat "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym zajęła wysokie czwarte miejsce. W 2020 roku zaśpiewała natomiast podczas drugiego dnia 57. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w koncercie „Odpowiednia pogoda na szczęście..., czyli nadzieje poetów”.

Mimo wielu obowiązków aktorka znajduje czas na działalność w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 286 tysięcy fanów, z którymi regularnie dzieli się zdjęciami z zawodowego i prywatnego życia. Najnowsza fotka, którą właśnie zamieściła wywołała prawdziwą burzę!

Reklama

Zobacz również: Doda pogodziła się ze Steczkowską i szydzi z Górniak

Adriana Kalska pokazała fotkę bez makijażu i w oryginalnej fryzurze. Co na to fani?

Wczoraj na Instagramie Adriany Kalskiej pojawiła się fotka, która zachwyciła fanów. Aktorka pozuje na niej bez makijażu, za to w dużych, oryginalnych okularach oraz dziewczęcej fryzurce i promuje swój nowy spektakl "Boeing Boeing".

- Tak to ja. Pozdrawiam z tego miejsca (zmojejmałejkorei). Zgłaszam gotowość do premiery #zmęczenie #wypranie #alekochamtenzawów. BoeingBoeing ląduje premierowo w Warszawie w Teatrze Komedia

- napisała, a fani natychmiast zasypali gwiazdę "M jak miłość" komplementami:

- "Śliczna", "Czyste piękno", "Piękna", "Piękna nawet bez make upu", "Dla mnie sztos", "Wyglądasz jak piękna pensjonarka powodzenia".

Instagram Post

Oczywiście nie zabrakło także mniej pochlebnych opinii, w których fani ze zdziwieniem pisali, że aktorka wygląda na fotce jak całkiem inna osoba:

- "Jakaś nie podobna pani do siebie", "A gdzie te bujne rzęsy?", 'Gdzie jest Ada, oddaj Adę", "No powiem, słabooo" - to tylko kilka z tych mniej pozytywnych opinii.

A jak wam podoba się aktorka w tym wydaniu. Faktycznie nie przypomina samej siebie?

Zobacz również:

Festiwal w Opolu 2022: Kolejny raz złamano regulamin!