Rurkom i boyfriendom mówimy w tym sezonie czułe "żegnajcie". Dżins jest jednak nieśmiertelny, co sezon powracając do naszych szaf w zupełnie innej odsłonie. O ile w poprzednim sezonie zgodnie nosiłyśmy spodnie o długości ¾, najchętniej rozszerzane u dołu, dziś spoglądamy w stronę szaf nastolatek. Oto właśnie stamtąd przedziera się kolejna, wiosenna inspiracja.

Dżinsy wide leg , bo o nich mowa, to do niedawna obowiązkowa pozycja w szafie każdej nastolatki. Podobny model, charakteryzując się bardzo szerokimi nogawkami, poszerzającymi się stopniowo aż od bioder , budził dotąd kontrowersje wśród nieco dojrzalszych pań. Tymczasem warto się z nim zaprzyjaźnić. Jest bowiem wygodny do granic możliwości, a odpowiednio wystylizowany zamieni się nawet w elegancki trend na wiosnę.

Co ważne, dżinsy wide leg otwierają szeroką drogę do stylizacyjnych eksperymentów. Wzorem nastolatek mogą stać się bazą luźnych outfitów z dodatkiem bluzy czy trampek. Trendsetterki zakładają do nich marynarki i golfy, wzbogacając również gładkimi t-shirtami. Wzorem Agnieszki Dygant podobny model wystarczy zestawić z wygodną bluzką, a kolejno ruszać do codziennych obowiązków.