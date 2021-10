Agnieszka Włodarczyk już od trzech miesięcy jest mamą Milana, który jest synem jej i Roberta Karasia. Aktorka na Instagramie często zdradza swoim obserwującym kulisy macierzyństwa oraz różne przemyślenia na ten temat. Tym razem opisała, jak zmieniło się jej ciało podczas ciąży oraz jakie jest jej podejście do tego.

Agnieszka Włodarczyk chudnie po ciąży. "Jem wszystko"

Włodarczyk w instagramowym poście wyznała, że podczas ciąży przybrała łącznie 20 kilogramów, ale powoli zrzuca dodatkowe kilogramy. Na razie nie wróciła do figury po ciąży, jednak nie zamierza się tym przejmować i przechodzić na restrykcyjne diety.





W ciąży nazbierałam 20 dodatkowych kilogramów, po porodzie ważyłam 8 kg mniej, a po 3,5 miesiąca zleciało kolejne 7. I żeby była jasność, jem wszystko łącznie ze słodyczami

- zdradza aktorka.



Jak mówi, aktualnie ma nadal ok. pięciu kilogramów nadwyżki w stosunku do wagi sprzed ciąży. "Nie jest źle, lepiej powoli, żeby skóra nadążyła" - zauważa.



Agnieszka Włodarczyk mówi też, co powiedział jej lekarz o chudnięciu po ciąży:





Lekarz mi powiedział, że ten tłuszczyk z brzucha zniknie jak przestanę karmić. Nie robiłam żadnych specjalnych zabiegów, dałam sobie czas i pozwoliłam na święty spokój. Polecam

Aktorka postawiła więc na cierpliwość i spokojne, zdroworozsądkowe podejście do mierzenia się z kilogramami.



Fani są zachwyceni. Komentuje też aktywistka feministyczna



Włodarczyk zalały pozytywne komentarze. Były to przede wszystkim kobiety, które dziękowały za podzielenie się takim wyznaniem i opowiadały, jak same zmagały się z wagą po ciąży. Zasypywały ją także komplementami. Rzeczywiście - Włodarczyk wygląda wprost zniewalająco!





Pamiętaj, że trochę masy jest też w mlecznej krainie piersi. Poza tym - to ciało to pierwszy dom Twojego dziecka, jakie by nie było, już zawsze będzie najlepsze i najpiękniejsze!

- zauważa jedna z komentatorek.



Post skomentowała też Maja Staśko, aktywistka feministyczna. Podziękowała Włodarczyk za podjęcie tematu:





Super, że się tym dzielisz

- napisała.



