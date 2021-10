Lady Gaga w nowym zwiastunie "House of Gucci". Ale metamorfoza!

Lady Gaga zagra w "House of Gucci" żonę Maurizio Gucciego, Patrizię Reggiani. Reggiani, okrzyknięta przez media czarną wdową, została skazana za zaplanowanie i zlecenie zabójstwa męża, który w 1995 roku został zastrzelony przed swoim biurem, tuż po uzyskaniu prawa do zarządzania marką Gucci. Patrizia nigdy nie przyznała się do winy, podczas pobytu w więzieniu chętnie udzielała wywiadów, zaprojektowała kolekcję torebek i wciąż utrzymywała, że winną śmierci męża jest jej przyjaciółka wróżka, która miała wyczytać w jej myślach jak bardzo zależy jej na śmierci męża i wyręczyć Patrizię.

Lady Gaga w najnowszym zwiastunie "House of Gucci". Pragnie świeżej krwi!

Twórcy pierwszego zwiastunu filmu "Dom Gucci" skupili się na tym, z czym Gucci kojarzy nam się najmocniej. Mamy więc spektakularne kreacje, wystawne kolacje, piękne wnętrza i oczywiście miłość, a w tle kultowe "Heart of Glass" zespołu Blondie. Jak się jednak okazuje pierwszy zwiastun był zaledwie przedsmakiem tego, co w listopadzie zobaczymy w kinach - drugi trailer bowiem dosłownie wbija w fotel!

Najnowszy zwiastun "House of Gucci" to rządza władzy, siła i Lady Gaga przekonująca, że "Gucci" potrzebuje świeżej krwi. W tle słyszymy "Sweet Dreams" Eurythmics, a na ekranie podziwiamy takie gwiazdy jak Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons i Jared Leto, który w postarzającej go o kilka lat charakteryzacji jest wręcz nie do poznania! Film wyreżyserował genialny Riddley Scott.

Zdjęcie Lady Gaga na planie filmu "Huse of Gucci" / BACKGRID / East News

