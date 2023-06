Agnieszka Włodarczyk pokazała brzuch po ciąży

Gwiazdy Aneta Kręglicka pokazała zdjęcie z wakacji. Figura jak u nastolatki Agnieszka Włodarczyk w lipcu 2021 roku po raz pierwszy została mamą. Syn Milan jest owocem związku z Robertem Karasiem. Chłopiec często pojawia się na profilu mamy, a internauci nie potrafią przechodzić obojętnie wobec rodzinnych ujęć.

Aktorka stara się aktywnie prowadzić media społecznościowe. Na instagramowym profilu uzbierała spore grono odbiorców liczące 346 tys. osób.

Agnieszka Włodarczyk odkąd została mamą, dzieli się swoimi przemyśleniami dotyczącymi macierzyństwa i opowiada, jak wygląda jej codzienność po narodzinach syna.

Tym razem aktorka opublikowała dwa zdjęcia, na których odsłoniła brzuch po ciąży. Opatrzyła je krótkim opisem i poprosiła internautki o poradę. "Jakie macie patenty na ładny brzuch po ciąży? Jakieś zabiegi? Kosmetyki? Tylko nie piszcie, że trzeba ćwiczyć" - czytamy na Instagramie.

Zdjęcie Syn Milan jest owocem związku Agnieszki Włodarczyk z Robertem Karasiem / Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Tak internauci zareagowali na post Agnieszki Włodarczyk

Agnieszka Włodarczyk zapozowała w seledynowym komplecie i krótkim topie z głębokim dekoltem, który uwydatnił biust i odkrył brzuch. Nie trzeba było długo czekać na reakcje partnera aktorki. Robert Karaś wprost napisał "Masz śliczny brzuch", a internautki nie kryły zachwytu nad jego wpisem.

Fanki pod postem podzieliły się swoimi doświadczeniami. Przy okazji nie szczędziły miłych słów i twierdziły, że aktorka nie potrzebuje nic poprawiać. "Ale Ty nie potrzebujesz patentów - serio! Jest ok!", "Nic Ci nie brakuje. Taka nasza kobiet przywara, zamiast doceniać, cieszyć się, eksponować nasze atuty skupiamy się na naszych «niedoskonałościach». Doskonałością jest nasza miłość do siebie" - pisali internauci.

Nie zabrakło jednak uszczypliwych komentarzy. Jedna z internautek zaznaczyła, że Agnieszka Włodarczyk szuka problemu tam, gdzie go nie ma. "Uwielbiam to, jak kobiety są szczupłe i zgrabne, a piszą «OMG, ale ja mam wałeczki, co zrobić, by mieć piękny brzuch?!»... Żenada.. [...]".

Inna internautka z kolei odniosła się do opisu pod zdjęciem. "Ćwiczyć jest warto zawsze. Można być szczupłym, a jakość ciała mieć kiepską". Aktorka od razu zareagowała i dodała, że ona wręcz nie cierpi tego robić.



