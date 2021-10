Agnieszka Włodarczyk, znana aktorka, niedawno została mamą. Od tamtej pory chętnie dzieli się z fanami na swoim profilu instagramowym zdjęciami, które dotyczą ciąży i rodzicielstwa oraz przemyśleniami dotyczącymi bycia mamą.

Tym razem w osobistym wpisie zdradziła, jak dawniej wyobrażała sobie macierzyństwo. To może zaskoczyć!

Agnieszka Włodarczyk o macierzyństwie. "Miałam mylne pojęcie o tym, jakie są niemowlaki"

Agnieszka Włodarczyk szczerze wyznaje, że dawniej, zanim sama została mamą, miała "mylne pojęcie o tym, jakie są niemowlaki".





"Kojarzyły mi się bardziej z problemami i ograniczeniami niż z przyjemnością. Przecież ciągle tylko śpią i jedzą, trzeba je w kółko przewijać, kąpać, kremować i nosić. Często wrzeszczą zupełnie bez powodu i na pewno nie można złapać z nim kontaktu. Tak, nic nie wiedziałam o dzieciach, bo jest zupełnie inaczej"

- opisuje.



Podkreśla jednak, że jej podejście bardzo się zmieniło i zaczęła rozumieć, że dzieci komunikują się z dorosłymi na wiele sposobów, doskonale rozumiejąc, co dzieje się wokół nich i wyrażając, czego potrzebują.



Jak podkreśliła gwiazda, macierzyństwo i kontakt z dzieckiem daje jej ogromną radość. Zaznacza, że z dzieckiem "nigdy się nie nudzi"!



Myślałam, że nie będę umiała z nim obcować, rozmawiać (no bo niby o czym) a tymczasem ja się nigdy z nim nie nudzę! Mogę patrzeć na niego godzinami, całować i rozmawiać w języku „guguga”, a my i tak się doskonale rozumiemy

- napisała.



Agnieszka Włodarczyk spełnia się jako mama

Aktorka zdradziła też, że w pełni realizuje się jako mama. Tymi słowami zakończyła swoje wyznanie:





Macierzyństwo jest moim absolutnym odkryciem! Jestem w tym na 100% i doceniam każdy dzień, który mogę spędzić z rodziną.

Zwierzenia Włodarczyk poruszyły jej obserwatorki na Instagramie, które dziękowały jej za wzruszające, ciepłe i pozytywne słowa i życzyły powodzenia na ścieżce macierzyństwa.



amiętam jak jeszcze niedawno składałaś życzenia naszemu Antosiowi na 3 miesiące, a teraz ty jesteś mamą i to jaką. Miło się patrzy i czyta

Ale wspaniale to przeczytać w 9 miesiącu ciąży. Dzięki

Cenny pozytywny wpis jakich mało!

