Top of the Top Sopot Festival 2022

16 sierpnia w Operze Leśnej rozpoczął się Top of the Top Sopot Festival, który potrwa aż do piątku. Pierwszego wieczoru odbył się koncert pod hasłem "You are the champions", a na scenie wystąpiła plejada gwiazd polskiej muzyki oraz zagraniczni muzycy. Organizatorzy przed rozpoczęciem festiwalu zapowiedzieli, że będzie to "muzyczna opowieść o miłości, przyjaźni, empatii, pomocy potrzebującym".

Gospodarzami wieczoru była Agnieszka Woźniak-Starak oraz Mateusz Hładki. W roli prowadzących pojawiła się również Paulina Krupińska oraz Olivier Janiak.

Zdjęcie 16 sierpnia w Operze Leśnej rozpoczął się Top of the Top Sopot Festival / TRICOLORS/EAST NEWS / East News

Agnieszka Woźniak-Starak i Mateusz Hładki zachwycili stylizacjami

Agnieszka Woźniak-Starak należy do grona najlepiej ubranych gwiazd polskiego show-biznesu. Nic dziwnego, że również na scenie w Sopocie pojawiła się w zjawiskowej kreacji. Podczas tegorocznego festiwalu nie tylko prezenterka zachwyciła stylizacją. Na wysokości zadania stanął również Mateusz Hładki.

Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na małą czarną bez rękawów, która charakteryzowała się długim trenem po jednej stronie. Dobrała do tego wysokie sandałki na platformie w jasnoróżowym kolorze. Prezenterka zdecydowała się na lekki makijaż i delikatne fale, a to sprawiło, że całość komponowała się wręcz idealnie.

Zdjęcie Gospodarzami wieczoru była Agnieszka Woźniak-Starak oraz Mateusz Hładki / TRICOLORS/EAST NEWS / East News

Mateusz Hładki zdecydował się na klasyczny, czarny garnitur. W połączeniu z lakierkami, muszką oraz białą koszulą prezentował się niezwykle elegancko. Nie da się ukryć, że prowadzący zachwycili stylizacjami.

