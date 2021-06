Agnieszka Woźniak-Starak cierpiała po śmierci męża

Apoloniusz Tajner i Karol Strasburger zostali późno ojcami! Nie oni jedyni! Agnieszka Woźniak-Starak nauczyła się żyć w nowej rzeczywistości, po tragicznej śmierci męża - Piotra Woźniaka-Staraka.

Mąż prezenterki zginął w sierpniu 2019 roku w wypadku na jeziorze Kisajno, co było dla niej olbrzymią tragedią.



Po pewnym czasie od zniknięcia z mediów i przeżywaniu żałoby w gronie przyjaciół i rodziny, Agnieszka Woźniak-Starak, że właśnie to najbliższe osoby pomogły jej wrócić do normalnego życia.



"Przyjaciele zamieszkali ze mną. Byli ze mną od rana do nocy, zmieniali się, planowali swoje życie tak, bym nawet przez chwilę nie była sama (...). Przez pierwsze dwa tygodnie moja przyjaciółka spała ze mną w łóżku. Dopiero po tym czasie przyjaciele zaczęli mnie na chwilę zostawiać samą. (...) Po śmierci Piotrka wiedziałam, że nie chcę być dla nikogo ciężarem, że muszę jakoś sobie poradzić i stanąć na nogi, że moi bliscy, moi przyjaciele nie mogą się mną bez końca opiekować" - powiedziała Agnieszka Woźniak-Starak w rozmowie z magazynem "Pani".

Po tym czasie powoli uczyła się żyć na nowo, także dla swoich ukochanych psów. Razem z mężem kochali zwierzęta i mieli pokaźne stado w swoim domu. Po śmierci Piotra, Agnieszka Woźniak-Starak została sama ze zwierzętami, które to właśnie dodawały jej otuchy.



Znalazła ukojenie w długich spacerach w lesie i praktykuje to do dziś. Gwiazda pochwaliła się zdjęciem właśnie z takiego popołudnia wśród natury,



"W takie upały każdą wolną chwilę warto wykorzystać na odpoczynek. My daleko dziś nie zaszliśmy, odpuściliśmy spacer po paru krokach. Pijcie dużo wody i pamiętajcie o zwierzakach, nie tylko swoich. Pogoda na pewno nas jeszcze zaskoczy..." - napisała pod zdjęciem Agnieszka Woźniak-Starak.

Agnieszka Woźniak-Starak zakochana?

Jej pasja także jest związana ze zwierzętami. Kiedy tylko może Agnieszka Woźniak-Starak spędza wolne chwile na jeździe konnej. Jej ostatnie zdjęcie z jeździeckiego wypadu wzbudziło niemałe zainteresowanie wśród fanów.



Prezenterka pozowała do niego z przystojnym mężczyzną i wówczas pojawiły się pytania, czy Agnieszka jest już gotowa na nowy związek.



Ona jednak do tej pory milczy jak zaklęta i nie chce zdradzać sekretów swojego serca. Wielu fanów Agnieszki także zastanawia się, czy przypadkiem tajemniczy kawaler nie towarzyszył jej podczas spaceru z psami.



Dwie rzeczy są jednak pewne - fani trzymają mocno kciuki za jej szczęście, a Agnieszka od dawna jest zakochana - w swoich psach.

