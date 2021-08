Agnieszka Woźniak-Starak zaskoczyła stylizacją

Agnieszka Woźniak-Starak jest piękną kobietą, która długo szukała stylu, w którym będzie czuła się dobrze.

Gdy zaczynała pracę w mediach popełniła sporo modowych wpadek, ale najwidoczniej piękna prezenterka uczyła się na błędach.



Dziś zaskakuje elegancją i świetnym gustem, nie tylko, gdy pojawia się na ekranach telewizorów.



Wówczas wybiera wciąż piękne, ale jednak bardziej stonowane kreacje. Prywatnie pozwala sobie na odrobinę szaleństwa.



Tym razem Agnieszka Woźniak-Starak zachwyciła swoich fanów kurtką. Jest on wyjątkowy, bo nawiązuje do jednej z największych pasji dziennikarki.



Gwiazda, gdy ma tylko wolną chwilę, spędza czas w siodle. Dzięki przyjaźni z Karoliną Ferenstein-Kraśko odnalazła hobby - jeździectwo.



To właśnie piękne konie widnieją na kurtce Agnieszki, którą pochwaliła się na zdjęciu w mediach społecznościowych.



