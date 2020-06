Aleksandra Ciupa pozuje na basenie

Aleksandra Ciupa wie, jak przyciągnąć uwagę internautów. Nic dziwnego, że jej instagramowy profil obserwuje aż 549 tys. użytkowników.

Zdjęcie Ola Ciupa dziś robi karierę jako modelka i DJ-ka /Kamil Piklikiewicz/East News /East News

Atrakcyjna blondynka przygodę z show-biznesem rozpoczęła od konkursów piękności. Jednak rozpoznawalność zapewnił jej udział w teledysku do piosenki Donatana "My Słowianie". Seksistowski klip przypadł do gustu Polakom na tyle, że postanowili odtworzyć go w ramach konkursu Eurowizji.

Reklama

Dziś pani Ola pracuje jako fotomodelka, prezenterka oraz DJ-ka. Pod pseudonimem DJ SLAVIC prowadzi imprezy taneczne.

Nie jest tajemnicą, że Ciupa spotyka się z raperem Jakubem Flasem, nagrywającym pod pseudonimem Kubańczyk. Para chętnie dzieli się w sieci wspólnymi, romantycznymi fotkami.

Ale modelka nie zapomina też o zdjęciach, na których eksponuje zgrabną sylwetkę. Ostatnio zapozowała na basenie w jednoczęściowym stroju kąpielowym z głębokim dekoltem.

Oczywiście, w komentarzach dominowały komplementy. Jednak jeden z internautów zwrócił uwagę na niepokojący szczegół.

"Fuj ta żyła na nodze" - napisał. Ktoś inny wytłumaczył, że prawdopodobnie chodzi o cień. Wtedy kolejny komentujący zwrócił uwagę na stopę pani Aleksandry, znajdującą się pod wodą. "Gdzie ta stopa hahahaha" - mogliśmy przeczytać w jego wypowiedzi.

Jak widać na przykładzie zdjęcia Ciupy, niełatwo dziś trafić w gusta wszystkich internautów. Nawet, gdy jest się tak piękną kobietą.