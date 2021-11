Aleksandra Szwed ma nową fryzurę. Takiej nikt się nie spodziewał!

Aleksandra Szwed niedawno ponownie została mamą i to właśnie w macierzyństwo angażuje się teraz najmocniej. Role w filmach i serialach, praca na planach telewizyjnych, dubbing i śpiewanie zeszły na dalszy plan, więc, choć aktorka nie próżnuje, to trochę rzadziej widujemy ją na szklanym ekranie. Na szczęście fani mogą śledzić jej poczynania na Instagramie, gdzie zgromadziła już 121 tysięcy obserwujących i od czasu do czasu dzieli się z nimi swoim życiem prywatnym. Teraz zaskoczyła ich totalną metamorfozą!

Aleksandra Szwed ma nową fryzurę. Jest nie do poznania!

Aleksandra Szwed w ostatnich latach nie eksperymentowała mocno z włosami. Najczęściej nosiła ciasno splecione warkoczyki, które po jakimś czasie stały się jej znakiem rozpoznawczym. Nic dziwnego, że nowa fryzura gwiazdy zaskoczyła fanów!

Aleksandra Szwed zamieściła na Instagramie zdjęcia w prawdziwym afro! Gwiazda pozuje w kolorowym swetrze, prezentując burzę włosów, przypominającą natapirowane afro:



- Gdy „Król Lew” wejdzie za bardzo… - skomentowała zdjęcie sama Aleksandra, ale fanom bardzo spodobała się w takiej odsłonie:



- "Piękne masz to afro", "Diana Ross jak się patrzy", "Ale cudnie", "Pięknie" - komentowali. O komplement pokusiła się także polska blogerka modowa i stylistka Tamara Gonzalez Perea, która przyznała, że w takich włosach Aleksandra prezentuje się wręcz przepięknie.





Co myślicie o nowej fryzurze gwiazdy? Podoba wam się w tej wersji?





