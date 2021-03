Alexis Fish jest szczęśliwą matką i żoną. Swoim zwyczajnym życiem chętnie chwali się w mediach społecznościowych i to właśnie tam zyskała popularność dzięki pokazaniu swojej walki o szczupłą sylwetkę. To, ile wydała na operację plastyki brzucha, wywołało burzę wśród jej fanów.

Zdjęcie Alexis Fish długo zmagała się z nadprogramowymi kilogramami /mediadrumworld.com /East News

Alexis Fish doczekała się trójki dzieci zanim skończyła 25 lat. Choć wiodła szczęśliwe życie instagramerki, żony i matki, to jeden problem spędzał jej sen z powiek.

Nadprogramowe kilogramy po trzech ciążach były jej wielkim kompleksem, a przede wszystkim Alexis wiedziała, że jeżeli nie zacznie o siebie dbać, w przyszłości może to skutkować problemami zdrowotnymi.



Dlatego swoją walkę o zrzucenie nadwagi relacjonowała w swoich mediach społecznościowych, co przyniosło jej rozgłos. O amerykańskiej blogerce zrobiło się jeszcze głośniej, gdy zdecydowała poddać się kosztownej operacji plastyki brzucha, na którą pojechała aż do Meksyku.



Gwiazdka za zabieg zapłaciła po przeliczeniu kwoty na złotówki prawie 19 tysięcy złotych. Influnecerka była tak zdeterminowana, by pozbyć się nadmiaru skóry na swoim brzuchu, że żadna kwota nie grała roli.



W jej mediach społecznościowych toczyła się dyskusja na ten temat, a fani Alexis bardzo wspierali ją w tym, co dla siebie robi.



Dziś już gwiazda Instagrama cieszy się szczupłą sylwetką, którą chętnie chwali się i inspiruje inne dziewczyny do aktywności fizycznej.

