Kim jest Alicja Janosz?

Alicja Janosz to piosenkarka, która zdobyła popularność dzięki zwycięstwu w pierwszej polskiej edycji programu "Idol" w 2002 roku. Miała wtedy zaledwie 17 lat. Po początkowym rozgłosie później jej kariera trochę zwolniła i dzisiaj próbuje o sobie przypomnieć.

Wokalistka pochodzi z Pszczyny i ma obecnie 37 lat. Od 2010 roku jest w szczęśliwym małżeństwie z Bartoszem Niebieleckim, perkusistą zespołu HooDoo Band, z którym Janosz współpracuje. Mają wspólnie 8-letniego syna Tymona.

Kariera Alicji Janosz

Piosenkarka zaczęła występować na scenie już w wieku 8 lat. W 2000 roku wygrała odcinek programu "Szansa na sukces" z piosenkami Kayah. Następnie przyszedł czas na wielki sukces Janosz w "Idolu" i wydanie pierwszej solowej płyty.

W kolejnych latach Janosz nagrała piosenkę do filmu "Księga Dżungli 2", zajęła ósme miejsce w programie "World Idol", a także próbowała swoich sił w krajowych eliminacjach do konkursu Eurowizja 2004, niestety bez powodzenia. W sumie wydała cztery solowe albumy.

Co dzisiaj robi Alicja Janosz?

Janosz prowadzi aktywnie profil na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 14 tysięcy internautów. Niedawno wokalistka zapowiedziała wydanie nowego singla o tytule "Tetris". Piosenka wraz z teledyskiem ma ukazać się już wkrótce.

Z kolei dzisiaj piosenkarka wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Janosz ma wykonać utwór "One Day in Your Life", do którego tango zatańczą Wiesław Nowobilski i Jania Lesar. W dzisiejszym odcinku programu świętowane będzie 30-lecie stacji Polsat.

