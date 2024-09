Anja Rubik skupia się nie tylko na modelingu. Jest również znaną aktywistką, która swoją sławę i możliwości wykorzystuje też do tego, by zabierać głos w ważnych sprawach, takich jak np. prawa kobiet czy edukacja seksualna.

Rubik jest jedną z najważniejszych postaci branży modowej i uchodzi za ikonę stylu. Trudno się dziwić - jej stylizacje zawsze zwracają uwagę. Gwiazda ma doskonałe wyczucie stylu, co udowodniła podczas wydarzenia zorganizowanego w nowojorskim Smithsonian Design Museum. Modelka zaprezentowała się w outficie, który nie dość, że połączył klasykę z nowoczesnością, to jeszcze nieco odświeżył styl "power dressing", który tak chętnie wybiera Rubik.

Power dressing to styl będący symbolem siły i emancypacji. Anja Rubik często pojawia się w nawiązujących do niego outfitach - podczas ważnych wydarzeń często zakłada garnitury czy smokingi.

Początki wspomnianego stylu sięgają lat 70. XX wieku. Jego rozkwit nastąpił nieco później, bo w latach 80-tych. Power dressing miał wyrażać bunt przeciwko panującemu wówczas przekonaniu, że biznes to nie jest droga dla kobiet. W odpowiedzi na to panie nosiły dwurzędowe marynarki, koszule czy spodnie z wysokim stanem - w późniejszych latach stały się one bardziej dopasowane do kobiecych sylwetek.